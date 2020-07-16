Политика
Газета.RuВеликобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить76
На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Общество
Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене
Мосгорсуд в четверг признал законным арест советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
Политика
«Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет
Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года.
РИА Новости 08:05
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Общество
На Южном Урале сняли часть ограничений из-за коронавируса
Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений в регионе.
УралПолит.Ru 08:56
Общество
Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится
Шествие «Бессмертного полка», ранее запланированное на 26 июля, не состоится, заявила пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.
RT на русском 08:56
Политика
Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
"Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь.
РИА Новости 08:11
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Футбол
«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Наука
Назван ключевой признак осложнений от коронавируса
Специалисты изучили истории болезни 50 инфицированных с разными симптомами, включая кашель, проблемы с дыханием, а также потерю обоняния и вкуса.
Evo-rus.com 04:49
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Гаджеты
Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц
По сведениям Ice universe, модель Galaxy S20 Lite будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
3DNews 08:37
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток - 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
Известия 09:02
Общество
В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции
Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Технологии
Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет приложения из системы
Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 под номером KB4565503 самостоятельно удаляет некоторые приложения.
Деловое.ТВ 06:15
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Общество
В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина
Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс 04:42
Политика
Румыны Украины пожаловались Бухаресту на «принудительную украинизацию»
Киев, 16 июля 2020, 12:48 — REGNUM Национальный совет румын на Украине пожаловался властям своей страны на принудительную украинизацию, которую проводит в настоящий момент официальный Киев.
REGNUM 05:48
Здоровье
Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области 16 июля
По данным оперштаба на четверг, 16 июля, в Самарской области за сутки еще у 57 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:37
Здоровье
ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане
Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
Футбол
«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»
«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», написала письмо главе РФС Александру Дюкову.
Евро-футбол.ру 06:31