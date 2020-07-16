Политика

Газета.RuГазета.RuВеликобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
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Доминик Рааб
На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы.
— Доминик РаабТАСС 08:02

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