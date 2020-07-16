На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.

Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году

Общество На Южном Урале сняли часть ограничений из-за коронавируса Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений в регионе.

Политика Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования "Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. 352

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 74

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 503

Политика МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио». 89

Экономика Назван срок выхода российской экономики из кризиса Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. 134

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,5K

Наука Назван ключевой признак осложнений от коронавируса Специалисты изучили истории болезни 50 инфицированных с разными симптомами, включая кашель, проблемы с дыханием, а также потерю обоняния и вкуса. 10

Общество Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет. 36

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 288

Политика МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток - 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны. 1

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 240

Футбол Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.

Политика Румыны Украины пожаловались Бухаресту на «принудительную украинизацию» Киев, 16 июля 2020, 12:48 — REGNUM Национальный совет румын на Украине пожаловался властям своей страны на принудительную украинизацию, которую проводит в настоящий момент официальный Киев. 1

Здоровье Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области 16 июля По данным оперштаба на четверг, 16 июля, в Самарской области за сутки еще у 57 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 511