Министр отдельно отметил, что их почти наверняка предприняли российские агенты, сообщает Би-би-си. Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин.

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

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