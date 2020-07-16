Политика

РБКРБКМИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Министр отдельно отметил, что их почти наверняка предприняли российские агенты, сообщает Би-би-си. Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин.
Читать в источнике
Комментировать170

Подробнее о событии

В Британии начали расследовать «российское вмешательство» в выборы

РИА Новости08:30

Захарова назвала туманными заявления Лондона о вмешательстве РФ в британские выборы

Интерфакс10:17

Россия отреагировала на обвинения во вмешательстве в британские выборы

Lenta.ru10:08

Великобритания подозревает Россию во вмешательстве в выборы 2019 года

Коммерсантъ09:03

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

РБК09:22

В СФ осудили заявление МИД Британии о попытке России повлиять на выборы

RT на русском09:20

Захарова: заявления Лондона о вмешательстве РФ в выборы напоминают тактику highly likely

ТАСС10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Происшествия

В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, и покушению на Александра Смольского.
Известия 10:28
Общество

Суд отказался освободить Сафронова из СИЗО

Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на арест, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:49
12
Происшествия

Микроавтобус с выпускниками после ЕГЭ попал в ДТП под Астраханью

Интерфакс 09:36
Политика

Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
322
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
4K
Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
428
Политика

Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
5
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
267
Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
14
Общество

Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

Сергей Собянин объявил об открытии электронной записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус.
Москва 24 09:00
1
Футбол

«Интер» хочет продлить аренду Санчеса и готов доплатить «МЮ», если клубы встретятся в финале Лиги Европы

«Интер» хочет прописать сумму, которую получит английский клуб, если миланцы и «МЮ» сыграют друг против друга в финале Лиги Европы.
Спорт-Экспресс 10:20
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
47
Футбол

«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
RT на русском 09:13
78
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
614
Политика

Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона

В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года.
ТАСС 09:57
Общество

Известный российский блогер стал помощником депутата Госдумы

Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
Lenta.ru 08:07
5
Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
101
Политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
РИА Новости 10:33
Авто

Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
38
Гаджеты

Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания

Игромания.ру 09:48
1
Общество

Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
36
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
854
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
297
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
947
Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения

По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
5
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
28
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
360
Здоровье

Мэр Норильска обвинил власти Красноярского края в занижении статистики по COVID-19

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края и заскобранию с просьбой оказать помощь городским медучреждениям в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 06:41
8
Общество

В Мурманской области продлили ограничения до 1 августа

В Мурманской области режим повышенной готовности, объявленный в регионе в связи с распространением коронавируса, продлён до 1 августа.
DP.RU 10:27
Политика

Путин напомнил о «точечных» решениях во время борьбы с коронавирусом

Решения, принимаемые властями для борьбы с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекцией, были точечными и действенными.
Ведомости 08:58
732
Как работают Яндекс.Новости?
Главное