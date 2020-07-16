Политика

Piter.tvPiter.tvВеликобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году

Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы парламента в 2019 году. С заявлением выступил Глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он считает, что во время парламентских выборов Россия распространяла документ, который компрометировал правящую Консервативную партию.
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Что произошло за день: четверг, 16 июля

Интерфакс13:20

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

РБК09:22

Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года

Lenta.ru08:24

В Британии начали расследовать «российское вмешательство» в выборы

РИА Новости08:30

Великобритания подозревает Россию во вмешательстве в выборы 2019 года

Коммерсантъ09:03

В СФ осудили заявление МИД Британии о попытке России повлиять на выборы

RT на русском09:20

Лондон обвинил Москву в попытке вмешаться в британские выборы 2019 года

ТАСС08:19
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

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Газета.Ru 04:42
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RT на русском 11:56
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
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Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Общество

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
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Транспорт

Обязательные пломбы для крымских грузов отменены

Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
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Армия и оружие

Су-25СМ3 назвали «огнедышащим летающим танком» в Великобритании

Россия применяет "огнедышащий летающий танк" с передовым оружием.
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Алюминиевую фигуру Дзюбы обезглавили в Подмосковье

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Экономика

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"Роснефть" отзывает иск к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель крупнейшей российской нефтяной компании.
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Шоу-бизнес

«Она постучала и зашла»: как Агутин и Варум спасли брак после измен

Леонид был замечен в компании брюнетки. Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум — одна из самых ярких в российском шоу-бизнесе.
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

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Политика

Путин: В апреле ВВП России сократился на 12 процентов

По оценкам, в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов.
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Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место

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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
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Экономика

Как узнать, имеете ли вы право получить субсидию на дезинфекцию

Напомним, что с 15 июля ряд представителей МСБ могут получить субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавируса.
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Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

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Армия и оружие

Forbes: Россия разрабатывает оружие направленной энергии

Как пишет Forbes, похожий эффект достигается, например, при использовании ядерного оружия.
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Microsoft официально прекращает производство Xbox One X

Компания Microsoft официально подтвердила, что прекращает производство своих консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition.
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета вчера в 09:18
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Политика

В Германии назвали причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17

В Германии озадачились подачей иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении МН17 в Донбассе при том, что в горячей фазе идет судебное разбирательство о причинах крушения и поиску виновных трагедии 2014 года.
Южный Федеральный вчера в 13:06
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