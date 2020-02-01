Политика
Газета.RuВеликобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
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Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС 18:01
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Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях
Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Происшествия
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Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Общество
«Индекс счастья» россиян достиг минимума с 2013 года
Прошлогодний показатель «индекса счастья» у россиян достиг 24 процентных пунктов, что стало худшим результатом с 2013 года, а также вдвое меньше мирового показателя.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Культура
Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу
Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
Здоровье
Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Поставки истребителей в Польшу запланированы на 2024 г. В 2018 г. Польша также договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд.
Здоровье
Родственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы
31 января в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом - один в Забайкалье и один в Тюменской области.
Политика
Зеленский попросил Помпео назначить спецпредставителя США по Донбассу
США будут больше вовлечены в решение конфликта в Донбассе, если в Госдепартаменте будет назначен спецпредставитель по вопросам урегулирования ситуации в этом регионе и в Крыму.
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Общество
В новом КоАП появится штраф за опасное вождение
Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Космос
Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите
Кино
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»
Культура
Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске
Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
Здоровье
Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
Авто
Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор
По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Происшествия
В Смоленской области нашли тело подростка
Найдено тело, предположительно, 16-летнего подростка, пропавшего в Смоленской области в апреле прошлого года.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
В России с 1 февраля прекратят выдавать бумажные чеки
Многие учреждения перестанут применять бумажные чеки, и это значительно упростит обслуживание терминалов.
Технологии
Фотографы-любители зафиксировали новый вид северного сияния «Дюны»
Финские фотографы в сотрудничестве с учеными обнаружили ранее не отмеченный вид полярного сияния в виде дюн.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.