Политика

Газета.RuГазета.RuВеликобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
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Эксперт рассказала, что ждет Британию после официального выхода из ЕС

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Цена Brexit: выбор между экономическим кризисом и унижением

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Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

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От заката до рассвета: Великобритания вышла-таки из ЕС

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Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

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Прощай, Европа: Великобритания официально покинула ЕС

ТК Звездавчера в 18:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
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В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Общество

С 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%

С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан.
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Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным

Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
Говорит Москва вчера в 06:58
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
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Глава Минздрава рассказал, как будут лечить онкобольных

Всех онкобольных занесут в регистр Свою главную задачу на новом посту Михаил Мурашко видит в формировании правил работы системы здравоохранения, во главе угла которой должны стоять чаяния пациента.
Парламентская газета 29 января в 09:57
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
РБК 01:53
Общество

В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке

В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 01:08
Политика

Мишустин: отношения Казахстана и России являются братскими

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что отношения между Казахстаном и Россией являются братскими. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:59
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Происшествия

Погибший при обрушении СКК сварщик работал на крыше без страховки

Рабочий, который сорвался с высоты при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», погиб.
НТВ вчера в 09:08
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС 01:47
Хоккей

«Тампа» обыграла «Анахайм» с голом и передачей Кучерова

Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.
REGNUM 00:43
Политика

Помпео прибыл с визитом в Минск

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Минск, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:23
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Известия вчера в 19:09
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Армия и оружие

В Минобороны РФ сообщили о плановом полете Ту-160

Представители Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Футбол

ЦСКА объявил о трансфере защитника «Крыльев Советов»

Vprognoze.ru вчера в 15:50
Футбол

Главный тренер «Сельты» поделился мнением о Смолове

Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия поделился мнением о новом нападающем клуба Федоре Смолове, перешедшем из столичного "Локомотива".
Газета.Ru вчера в 20:41
Наука

Ученые дали научное объяснение человеческой глупости

Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.
МедиаПоток 30 января в 08:03
Транспорт

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
РБК 00:00
Армия и оружие

ЦАР запросила у России третью партию оружия

Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений.
РБК вчера в 09:44
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Кино

Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

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«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

ТАСС Спорт 30 января в 23:22
Финансы

Почти у 40% желающих взять ипотеку не нашлось сбережений на первый взнос

38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса по такому кредиту, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса тех, кто собирается купить недвижимость в течение ближайшего года (результаты есть у РБК).
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Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 30 января в 00:42
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса

К счастью, в России до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, принимаются серьезные меры по недопущению проникновения китайского коронавируса в нашу страну.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:39
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