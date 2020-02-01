Политика
Газета.RuВеликобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
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Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС вчера в 18:01
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Космос
Физики: Жизнь могла быть перенесена с древней Земли в другие планетные системы
Пара физиков из Гарвардского университета, США, предложила новый сценарий распространения жизни во Вселенной.
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На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС
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США могут обеспечить Белоруссию нефтью на 100% — Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что америанские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Футбол
Гинер: ЦСКА оценили в 24 млрд рублей
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб оценили в 24 млрд рублей.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
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Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Армия и оружие
Россиян из Китая эвакуируют пять самолётов ВКС
Ранее сообщалось, что посольство России в КНР приступило к формированию списков соотечественников, желающих вернуться домой.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Шоу-бизнес
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Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
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Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Технологии
Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp
Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Шоу-бизнес
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Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Политика
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Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Здоровье
В Тюмени у студентки с коронавирусом были симптомы ОРЗ
Главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина рассказала о том, что студентка из Китая, заболевшая коронавирусом и госпитализированная в Тюмени, поступила с легкими симптомами ОРЗ, а ее самочувствие не ухудшалось.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян смогла забеременеть после похудения
Радостную новость девушка лично сообщила поклонникам в микроблоге, после чего на нее обрушился шквал поздравлений и теплых слов.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в Сеть видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии подвергся нападению террористов.
Спорт
Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным
Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию
Около 500 человек собрались в Екатеринбурге на митинг против поправок в Конституцию, рассказала ЕАН одна из организаторов акции Ирина Скачкова.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Киберспорт
CemaTheSlayer покинул FlyToMoon. Команда обновила состав
Семен 'CemaTheSlayer' Кривуля покинул FlyToMoon на сайте регистрации команд от Valve.
Футбол