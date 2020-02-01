Политика

RT на русскомRT на русскомВеликобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др. Соединённое Королевство находилось в ЕС 47 лет.
Читать в источнике
Комментировать281

Подробнее о событии

Великобритания официально вышла из Евросоюза

RT на русском01:19

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

Российская газетавчера в 19:26

От заката до рассвета: Великобритания вышла-таки из ЕС

ТАССвчера в 19:32

Великобритания официально вышла из ЕС

Эхо Москвы05:00

Великобритания официально вышла из состава ЕС

Вести.Ruвчера в 18:25

Великобритания официально покинула Евросоюз

URA.Ruвчера в 18:21

Британия официально вышла из Евросоюза

РИА Новостивчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Общество

В Петербурге задержали участников акции против изменения Конституции

Snob.ru 06:45
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей угрожал их бабушке, которая забрала их на воспитание.
РБК 06:23
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

В больнице Нефтекамска буйный мужчина напал на беременную женщину-врача прямо на ее рабочем месте.
НТВ 05:58
Общество

Падение метеора на Урале попало на видео

В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора.
РИА Новости 03:37
Общество

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС вчера в 16:34
Здоровье

Доктор Мясников оценил список лекарств против коронавируса

Александр Мясников напомнил россиянам о том, что на настоящий момент вакцина против коронавирусом еще не изобретена, сообщает портал «Экономика сегодня».
Петрозаводск говорит вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Шоу-бизнес

Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа

Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Woman.ru вчера в 10:58
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Происшествия

В сети появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге

Последствия обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попали в объективы камер.
Live24 вчера в 08:06
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:21
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Игры

Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем

Дни24 вчера в 00:39
Здоровье

Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
UfaTime.ru 29 января в 10:59
Политика

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества

Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.
Красная весна вчера в 03:09
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Происшествия

Автобус с детьми столкнулся с автомобилями в Новой Москве

Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в Новой Москве.
RT на русском 06:56
Происшествия

В Петербурге женщину с эпилепсией отправили в вытрезвитель и избили

По словам мужчины, которые передает «Фонтанка», петербурженку приняли за пьяную из-за приступа эпилепсии и поместили в вытрезвитель, где ее якобы избили.
Петербургский дневник 06:36
Энергетика

США предрекли «газовый армагеддон»

Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США.
REGNUM вчера в 18:56
Авто

Самые угоняемые автомобили назвали в России

В 22% случаев машины компании Toyota были угнаны злоумышленниками. Еще 19% угонов случились с автомобилями марки Hyundai.
32CARS.ru вчера в 15:57
Общество

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 04:56
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил начать наступательную операцию в Сирии

Турецкий лидер заявил в пятницу, 31 января, что может начать военную операцию в северо-западной сирийской провинции Идлиб, если боевые действия в регионе не прекратятся.
HotGeo вчера в 11:21
Происшествия

Участники расследования гибели группы Дятлова пришли к общему выводу

Московский Комсомолец вчера в 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное