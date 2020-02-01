Политика
RT на русскомВеликобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др. Соединённое Королевство находилось в ЕС 47 лет.
Читать в источнике
Оценить395
Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС вчера в 18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Наука
В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Общество
В Петербурге задержали участников акции против конституционной реформы
В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции, сообщает «ОВД-Инфо».
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Политика
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Футбол
«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
Политика
Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет".
Шоу-бизнес
Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в стойке на голове
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, поделилась с подписчиками в Instagram новым откровенным фото.
Общество
ВОЗ признала безопасными посылки из Китая
Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности.
Общество
В новом КоАП появится штраф за опасное вождение
Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Хоккей
Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Общество
Россия остановила авиасообщение с Китаем
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в связи со вспышкой китайского коронавируса 2019-nCoV Россия перекрывает практически все авиасообщение с КНР.
Кино
Трейлер нового «Форсажа» появился в сети
Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Шоу-бизнес
Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа
Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Энергетика
Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.