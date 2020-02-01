Политика

RT на русскомRT на русскомВеликобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др. Соединённое Королевство находилось в ЕС 47 лет.
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Борис Джонсон
Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС вчера в 18:01

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Вести.Ruвчера в 18:25

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РИА Новостивчера в 18:06

Великобритания официально вышла из ЕС

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