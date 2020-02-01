Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения.

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др. Соединённое Королевство находилось в ЕС 47 лет.

Религия Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Политика Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет".

Общество ВОЗ признала безопасными посылки из Китая Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности.

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Политика Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.

Экономика Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Общество Россия остановила авиасообщение с Китаем Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в связи со вспышкой китайского коронавируса 2019-nCoV Россия перекрывает практически все авиасообщение с КНР.