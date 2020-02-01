Политика
Газета.RuВеликобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
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Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения.
— Борис Джонсон, британский политикТАСС 18:01
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Политика
Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Общество
Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом
Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого выявили коронавирус нового типа, улучшается.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса
Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
Общество
С 1 февраля увеличатся социальные выплаты
Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
Политика
ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине
В документе содержатся положения с требованием к России выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Украине.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
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Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут
Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Авто
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Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Политика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Происшествия
Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша
Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
Общество
В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам
Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
Общество
Смартфоны из Китая перестали ввозить в Россию из-за коронавируса
Китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo отложили сроки поставок оборудования в Россию.
Общество
В России вступили в силу новые правила увольнения
Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
Армия и оружие
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Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Здоровье
В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса
В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Политика
МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США
Дипломат напомнила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей, но США, которые поступают наоборот "задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок".
Здоровье
Ученые рассказали о пользе овсянки для человека
Происшествия
Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.