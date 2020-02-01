Политика

ТАССТАССВеликобритания официально вышла из состава Евросоюза

Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот 11-месячный отрезок времени был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit.
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Великобритания официально вышла из состава ЕС

Вести.Ru18:25

Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет

РИА Новости16:26

Brexit свершился. Великобритания вышла из ЕС

Телеканал 360°18:00

Косачев: Brexit нанес удар «по европейской мечте», создав опасный прецедент

ТАСС18:02

Великобритания официально покинула Евросоюз

URA.Ru18:21

Великобритания чуть больше чем через сутки (следующей ночью) выйдет из Евросоюза

Эхо Москвывчера в 16:06

Британия тянет Европу на дно: Кто следующим выйдет из ЕС

Свободная Прессавчера в 05:53
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
МК-Спорт вчера в 11:43
Культура

Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда

Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
ToDay News Ufa вчера в 21:11
Здоровье

Окружение зараженной студентки в Тюмени проверили на коронавирус

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по результатам обследования у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая, коронавирус не обнаружен.
Взгляд.ру 13:32
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Телеканал RTVI 29 января в 11:59
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa 29 января в 19:50
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий 01:08
Общество

Из-за коронавируса в Китае могут подешеветь цены на туры в Таиланд

Туроператоры не исключают возможность снижения цен на путевки в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии из-за эпидемии коронавируса в КНР, сообщили РИА LIVE24 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Live24 04:26
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Армия и оружие

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 14:16
Политика

В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Газета.Ru 16:49
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Происшествия

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
РИА Новости 13:40
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 13:34
Экономика

Сахалин полностью газифицируют до 2025 года

«До 2025 года договорились полностью газифицировать Сахалинскую область (80% сетевым газом, остальные 20% — за счет автономной газификации с использованием СПГ)», — написал Лимаренко в своем телеграм-канале по итогам встречи с Миллером.
BFM.ru 16:25
Армия и оружие

Военные Украины испытали в Одессе новый корабль

Росбалт 14:15
Шоу-бизнес

Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым

Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Газета.Ru 02:33
Футбол

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход форварда «Шанхай Шэньхуа» Игало

Форвард «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Sky Sports.
Чемпионат 16:19
Здоровье

Китаянка, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни

ГЛАС.RU 01:03
Здоровье

Во всех школах Самарской области объявлен недельный карантин

С 3 по 8 февраля 2020 года минобрнауки Самарской области совместно с региональным минздравом вводят карантин во всех общеобразовательных организациях области.
Коммерсантъ Самара 10:10
Общество

Роскачество назвало отличия вин в картонной упаковке от бутылочных

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Вести.Ru 14:05
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Кино

Имелда Стонтон сыграет королеву в финальном сезоне «Короны»

Kinonews.ru 16:02
Политика

США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран

По данным источника, президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
REGNUM 15:58
Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra 11:58
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
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Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
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