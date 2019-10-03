с чего всё началось

В 2017 году Европейский союз вывел из-под санкций против России ракетное топливо для этой программы. Запуск проекта ExoMars начался со старта ракеты-носителя «Протон-М» в 2016 году с Байконура. Тогда связка аппаратов TGO—Schiaparelli была выведена на траекторию перелета к Марсу.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Политика Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.

Технологии Павел Дуров отправил инвесторам TON ключи от своей криптовалюты Gram Команда создателя мессенджера Telegram Павла Дурова разослала инвесторам блокчейна Telegram Open Network (TON) ключи от новой криптовалюты Gram.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Общество На открывшейся станции метро «Дунайская» протекла крыша Струи воды заметил один из пассажиров. Вечером 3 октября в Петербурге состоялось торжественное открытие новых станций Фрунзенского радиуса.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

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Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Происшествия Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.

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Кино Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

Политика Путин ответил на вопрос о попадающих в Рай Президент Владимир Путин ответил на вопрос ведущего дискуссионного клуба «Валдай» о том, стала ли Россия ближе к раю.

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