с чего всё началось

В 2017 году Европейский союз вывел из-под санкций против России ракетное топливо для этой программы. Запуск проекта ExoMars начался со старта ракеты-носителя «Протон-М» в 2016 году с Байконура. Тогда связка аппаратов TGO—Schiaparelli была выведена на траекторию перелета к Марсу.

Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса

Политика Путин назвал причину выхода США из ДРСМД Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Гаджеты Вьетнамские смартфоны впервые поступили в продажу в России В России были представлены сразу четыре смартфона от вьетнамского производителя Vinsmart: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и Vsmart Live.

Политика Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.

Политика Путин похвалил Трампа за исторический шаг в переговорах с КНДР Российский президент считает, что Трамп стал первым американским лидером, которому хватило смелости преодолеть символическую демаркационную линию и начать переговоры с Ким Чен Ыном.

Политика В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.

Энергетика ВТБ инвестирует 35 млрд рублей в проект ЗТЗ Объем инвестиций в проект составит 35 млрд руб. Кроме того, ВТБ предоставит ЗТЗ полный спектр финансовых продуктов, включая розничные и инвестиционно-банковские решения.

Политика Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера» Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Происшествия Мосгорсуд сообщил об отставке трех судей Судьи Солнцевского районного суда Москвы Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова ушли в отставку, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Политика Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.