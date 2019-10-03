Политика

КоммерсантъКоммерсантъВеликобритания ослабила санкции против России для исследования Марса

В 2017 году Европейский союз вывел из-под санкций против России ракетное топливо для этой программы. Запуск проекта ExoMars начался со старта ракеты-носителя «Протон-М» в 2016 году с Байконура. Тогда связка аппаратов TGO—Schiaparelli была выведена на траекторию перелета к Марсу.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного
 в законодательной базе королевства, изменения коснулись раздела о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Европейского союза.
РИА Новости06:55

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Британия из-за Марса смягчила санкции против России

РИА Новости06:55

Великобритания смягчила санкции против России ради изучения Марса

РБК05:21

Британия ослабила санкции против России ради проекта по изучению Марса

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Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса

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Великобритания внесла поправки в санкции против России

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Британия внесла изменения в санкции против России из-за исследования Марса

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В Совфеде отреагировали на «телодвижения» Британии, которую санкции против РФ лишают Марса

ФАН04:10
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Политика

Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.
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Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
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Предложен новый простой и верный способ колонизировать Марс

Озвучен в СМИ очень простой способ колонизации красней планеты Марс, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:05
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«Зенит» лидирует после первого тайма встречи с «Бенфикой»

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Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
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Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»

В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском 13:57
Гаджеты

Вьетнамские смартфоны впервые поступили в продажу в России

В России были представлены сразу четыре смартфона от вьетнамского производителя Vinsmart: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и Vsmart Live.
Ferra 13:43
Политика

Помощник госсекретаря США прибыла в Киев для обсуждения ситуации в Донбассе

Помощник госсекретаря США, глава Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали приехала на Украину для обсуждения ситуации в Донбассе.
ТАСС 13:44
Политика

Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
RT на русском 13:29
Политика

Путин похвалил Трампа за исторический шаг в переговорах с КНДР

Российский президент считает, что Трамп стал первым американским лидером, которому хватило смелости преодолеть символическую демаркационную линию и начать переговоры с Ким Чен Ыном.
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Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова

Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.
Территория новостей 14:19
Футбол

Дубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером» в ЛЧ

Pravda.Ru вчера в 17:22
Политика

В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
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Гаджеты

Samsung Galaxy Fold уже в России

Megaobzor.com 09:10
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ВТБ инвестирует 35 млрд рублей в проект ЗТЗ

Объем инвестиций в проект составит 35 млрд руб. Кроме того, ВТБ предоставит ЗТЗ полный спектр финансовых продуктов, включая розничные и инвестиционно-банковские решения.
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Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Единоборства

Появилось видео потасовки Емельяненко и Кокляева в центре Москвы

Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в своем аккаунте Instagram видео драки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
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Шоу-бизнес

У Натальи Бочкаревой на фоне стресса парализовало половину лица

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Происшествия

В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом

РИА Новости 13:08
Политика

Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»

Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
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Космос

Рогозина не впечатлил проект корабля Starship компании Илона Маска

РБК 09:07
Происшествия

Мосгорсуд сообщил об отставке трех судей

Судьи Солнцевского районного суда Москвы Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова ушли в отставку, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.
РБК 14:23
Общество

Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября

Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 11:19
Политика

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
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Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе

Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
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«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа

Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
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