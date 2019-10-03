Евросоюз ещё в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020». Новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября. Ранее Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию.

с чего всё началось

В 2017 году Европейский союз вывел из-под санкций против России ракетное топливо для этой программы. Запуск проекта ExoMars начался со старта ракеты-носителя «Протон-М» в 2016 году с Байконура. Тогда связка аппаратов TGO—Schiaparelli была выведена на траекторию перелета к Марсу.

Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса

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