Политика

ВедомостиВедомостиВеликобритания ослабила санкции против России ради изучения Марса

Власти Великобритании внесли поправки в закон об экспортном контроле, ослабив тем самым санкции в отношении России. Соответствующий документ опубликован в законодательной базе страны. Изменения разрешают некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса «Экзомарс-2020».
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с чего всё началось

Британия ослабила санкции против России ради проекта по изучению Марса

Евросоюз ещё в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020». Новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября. Ранее Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию.
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