Коронавирус
ИзвестияВеликобритания остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановилa ежедневноe обновление данных по числу смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительствa страны в субботу, 18 июля.
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Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Общество
Генсек ООН назвал вызванную коронавирусом глобальную угрозу
Ситуация с коронавирусом помогла обнаружить риски, которые игнорировались человечеством на протяжении десятилетий, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
iReactor 09:53
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
Здоровье
Врач объяснил появление сыпи при коронавирусе
Кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил, почему у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией появляются высыпания в ротовой полости.
Волгоградская правда 15:42
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 00:35
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
Финансы
В ПФР пообещали рост пенсий к 2023 году
ПФР РФ опубликовал проект собственного бюджета с планом индексации пенсионных выплат в период вплоть до 2023 года.
Live24 08:50
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Наука
Преимущество варки кофе ультразвуком названо
ToDay News Ufa 07:34
Наука
Получить водород из загрязненной воды помог новый материал
Международная команда исследователей разработала новый двумерный материал, позволяющий под действием солнечного света получать водород из загрязненной и соленой воды.
Rusargument 17:39
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
Авто
В Сети появились первые фото нового BMW X1
В Сети появились первые шпионские фотографии нового кроссовера BMW X1.
Дни24 09:20
Политика
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
RT на русском 13:47
Общество
Собянин понадеялся отметить День города в Москве по расписанию
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что День города в сентябре будет первым фестивалем, который удастся отпраздновать в столице после пандемии коронавируса.
Мослента 12:26
Гаджеты
Apple планирует научить стилус определять цвета в реальном мире
Apple описывает, что стилус сможет также иметь подсветку, чтобы фотодетекторы более точно определяли цвет.
ИА Красная Весна 15:33
Футбол
ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача
Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Политика
Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе, должны достичь соглашения в воскресенье, так как их перенос никому не выгоден.
РИА Новости 18:50
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Происшествия
Протестующие в Тель-Авиве и Иерусалиме требуют отставки Нетаньяху
Антиправительственные акции проходят в Тель-Авиве и Иерусалиме, протестующие требуют отставки премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на израильские СМИ.
Газета.Ru 16:34
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона
Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
ФАН 16:19
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Evo-rus.com вчера в 01:08
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11