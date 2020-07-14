Общество
ТАССВеликобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
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Общество
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова
Кремлевский пул журналистов записал видеообращение в поддержку их бывшего коллеги и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
Lenta.ru вчера в 06:21
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым, предлагающим инспектору деньги после ДТП
Ридус вчера в 14:13
Происшествия
Суд в Москве продлил арест одному из фигурантов дела Фургала
Басманный суд Москвы продлил до 18 октября срок содержания под стражей предпринимателю Андрею Палею — одному из фигурантов уголовного дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 10:09
Армия и оружие
16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России
Напомним, изначально закладка кораблей и подлодок планировалась на 28 апреля. Однако из-за пандемии COVID-19 эту дату перенесли.
Вести.Ru вчера в 12:42
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
На единовременную выплату могут рассчитывать люди 1967 года рождения и рожденные раньше.
Evo-rus.com 10:02
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Здоровье
Минздрав оценил риск второй волны коронавируса в России
Риски второй волны снизятся, если жители продолжат соблюдать профилактические меры предосторожности.
Online47.ru 12 июля в 13:10
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 09:12
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Политика
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 07:38
Происшествия
В Петербурге у актера «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка
Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
REGNUM 08:04
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru вчера в 10:46
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Evo-rus.com 06:17
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Общество
Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что сейчас можно наблюдать все признаки того, что во Франции произойдет вторая волна коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 11:11
Шоу-бизнес
Новая жена Макаревича опубликовала первое совместное фото с музыкантом
Новой супругой музыканта стала 36-летняя Эйнат Кляйн.
Слово и Дело вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Электрический вседорожник Tesla Model Y, продажи которого начались всего 4 месяца назад, неожиданно подешевел на 3 тысячи долларов на рынке США.
Новые автомобили 07:11
Футбол
Сёмин: если бы знал о проблеме Самохвалова, посоветовал бы прекратить занятия футболом
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о ситуации со смертью защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Чемпионат 09:44
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском вчера в 16:31
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Финансы
Курсы доллара и евро упали после выходных
По данным Центрального банка РФ, официальный курс доллара по отношению к рублю снизился и составил 70,7479 рублей (на 11 июля - 71,2298 рублей).
ПензаСМИ вчера в 11:30
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13