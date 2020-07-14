Общество

ТАССТАССВеликобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

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Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

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