Общество

Газета.RuГазета.RuВеликобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

Дауден рассказал, что британское правительство считает лучшим способом обезопасить сети страны - отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи. Как отметил министр, это решение будет стоить Британии 2 млрд фунтов ($2,5 млрд).
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

Газета.Ru13:08

В США заявили о существовании международного консенсуса по угрозе от Huawei

ТАСС13:26

Оборудование Huawei уберут из сетей Великобритании к 2025 году — СМИ

REGNUM11 июля в 03:30

Британские санкции против Huawei — победа честной торговли — посол США

ИА Красная Весна14:09

Великобритания построит сети 5G без Huawei

Коммерсантъ08:55

Великобритания уступила требованиям США не допускать Huawei к сетям 5G

Вести.Ru09:31

Великобритания заменит всё оборудование Huawei в сетях 5G

Аргументы и Факты09:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Уфы» Уруновым

На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.
Бомбардир.ру 17:21
Происшествия

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
21
Политика

Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, сообщает CNN.
Известия 18:13
2
Политика

В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа

В Абхазии официально поприветствовали снос в Адлере памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны.
Евразия Daily 12 июля в 15:26
191
Шоу-бизнес

Бывшая жена Гуфа извинилась за интервью о войне в Чечне

Рэперша и ведущая Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, принесла извинения за интервью Ксении Собчак, в котором она поделилась воспоминаниями о жизни во время войны в Чечне.
Lenta.ru 18:31
Общество

Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия 12 июля в 12:45
6,8K
Здоровье

Проект детской больницы в читинском лесу направлен в Миндзрав РФ – там вырубят 800 сосен

Проектно-сметная документация краевой детской больницы, предполагающая вырубку более 800 сосен на улице Коханского в Чите, направлена в Министерство здравоохранения России; финансирование обещано, вопрос только в сроках строительства.
Чита.Ру 09:30
Общество

Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса

В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
8
Происшествия

Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали

Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области.
RT на русском 18:01
11
Шоу-бизнес

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews вчера в 23:26
2
Космос

Уральские астрономы впервые обнаружили спиральные потоки вещества

Совместно с коллегами из Центра астрофизики Университета Гуанчжоу (Китай) и другими зарубежными учеными астрономы Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) обнаружили новые виды мазерных молекул и спиральные потоки вещества вокруг молодой массивной звезды G358.93-0.03.
Портал Поиск 03:46
Киберспорт

Blizzard представила новое дополнение для Hearthstone «Некроситет»

CyberSport.ru 13:45
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
73
Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
91
Общество

Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
526
Общество

Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Космос

Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу перенесли из-за плохой погоды

Аргументы и Факты 04:20
11
Футбол

Глава «Зенита» рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе

Глава петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала об амбициях клуба стать лучшим в Европе.
Газета.Ru 13:28
1
Общество

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
3
Происшествия

Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу

К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги.
РИА Новости 12:08
1
Общество

Пользователи Reddit назвали неочевидные признаки ума

Пользователь социального новостного сайта Reddit под ником SomethingAbout2020 попросил юзеров в воскресенье, 12 июля, перечислить неочевидные признаки умных людей.
Известия 15:45
1
Политика

Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю

Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line 08:00
22
Общество

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
10
Армия и оружие

«Вооруженные формирования РФ применили „Фагот“» — у ВСУ много раненых

14 июля на Донбассе ранены семеро украинских оккупантов.
Rusvesna.su 18:30
Фигурное катание

Алёна Косторная объявила о намерении завершить карьеру в 18 лет

Чемпионка Европы 2020 года призналась, что хотела бы выступать ещё на протяжении двух сезонов, чтобы выступить на Олимпийских играх 2022 года.
Чемпионат 14:06
1
Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
298
Происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение произошло на глубине 21 км в 44 км восточнее с. Крабозаводское и 39 км восточнее с. Малокурильское.
Московский Комсомолец Сахалин 18:05
1
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
76
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Газета.Ru вчера в 17:02
211
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное