Дауден рассказал, что британское правительство считает лучшим способом обезопасить сети страны - отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи. Как отметил министр, это решение будет стоить Британии 2 млрд фунтов ($2,5 млрд).

Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

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