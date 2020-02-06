Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.

Политика США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.

Космос ALMA наблюдает исход звездного столкновения С помощью массива ALMA (Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array) астрономы обнаружили своеобразное газовое облако, возникшее в результате столкновения двух звезд.

Игры Квартальный отчёт Take-Two: успехи GTA V, RDR 2, The Outer Worlds и Borderlands 3 Например, обновления сведений о продажах (за последний квартал): Grand Theft Auto V — 120 млн копий (5 млн копий) Red Dead Redemption 2 — 29 млн копий (2,5 млн копий) The Outer Worlds — 2 млн копий (2 млн копий) Borderlands 3 — 8 млн копий (5 млн копий) Kerbal Space Program — 4 млн копий NBA 2K20 — 8 млн копий.

Политика Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.

Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.

Политика Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Экономика Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%).

Авто Audi Q5 получил дизельный мотор в России Немецкая компания Audi начала прием заказов в России на новую модификацию кроссовера Audi Q5 45 TDI quattro с 3,0-литровым дизельным двигателем.

Политика Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Технологии Samsung объяснила блокировку телевизоров в России Часть функций «умных» телевизоров Samsung оказалась недоступна для россиян из-за того, что не были получены сертификаты для использования в России, а именно сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.