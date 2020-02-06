Политика
Вести.RuВеликобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.
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Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Космос
ALMA наблюдает исход звездного столкновения
С помощью массива ALMA (Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array) астрономы обнаружили своеобразное газовое облако, возникшее в результате столкновения двух звезд.
Игры
Квартальный отчёт Take-Two: успехи GTA V, RDR 2, The Outer Worlds и Borderlands 3
Например, обновления сведений о продажах (за последний квартал): Grand Theft Auto V — 120 млн копий (5 млн копий) Red Dead Redemption 2 — 29 млн копий (2,5 млн копий) The Outer Worlds — 2 млн копий (2 млн копий) Borderlands 3 — 8 млн копий (5 млн копий) Kerbal Space Program — 4 млн копий NBA 2K20 — 8 млн копий.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову
Общество
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО
В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Наука
Капля воды осветит сто светодиодных ламп: на основе капель создан уникальный генератор электричества
Специалисты Университета Гонконга создали уникальный генератор электричества на основе капель.
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Экономика
В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Футбол
«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак» на турнире в Катаре
В Катаре завершился второй тур международного турнира. Московские "Спартак" и "Локомотив" в основное время победителя не выявили: 1:1.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Экономика
Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму
Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%).
Наука
Ученые установили, какими были на самом деле динозавры
В материале издания рассказывается о последних открытиях палеонтологов, которые кардинально поменяли предыдущие представления ученых.
Авто
Audi Q5 получил дизельный мотор в России
Немецкая компания Audi начала прием заказов в России на новую модификацию кроссовера Audi Q5 45 TDI quattro с 3,0-литровым дизельным двигателем.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Теннис
Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии
ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
Технологии
Samsung объяснила блокировку телевизоров в России
Часть функций «умных» телевизоров Samsung оказалась недоступна для россиян из-за того, что не были получены сертификаты для использования в России, а именно сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Технологии
Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов
Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.
Кино
Фильм «Текст» станет мини-сериалом
Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
Здоровье
В Китае возросло число умерших от коронавируса
В Китае число умерших от коронавируса возросло и достигло отметки в 618 человек.
Общество
Путин призвал выработать меры по укреплению высшей школы в регионах
Президент РФ Владимир Путин призвал выработать дополнительные решения по укреплению высшего образования в российских регионах.
Кино
Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части
Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.