Политика
Вести.RuВеликобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.
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Экономика
Туристические комплексы на 5 млрд руб. планируют построить инвесторы в особой экономической зоне в Бурятии
Второй инвестор - корейская компания GEO GROUP - намерена привлечь 4,1 млрд рублей инвестиций.
Общество
Начальника УМВД Приморья генерала Афанасьева отправили в отставку
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник Управления МВД России по Приморью генерал-майор полиции Николай Афанасьев освобождён от занимаемой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Культура
Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас
Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
Политика
США намерены привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями
Соединённые Штаты заинтересованы в участии Китая в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Политика
США заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»
В Белом доме заявили, что контртеррористическую операцию в Йемене провели по указанию президента США Дональда Трампа.
Технологии
Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов
Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.
Общество
ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса
В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Космос
Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb запущена с Байконура
Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
Общество
Путин проведёт заседание президиума Госсовета и Совета по науке
Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевиденье.
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Происшествия
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Армия и оружие
Американские войска вновь перехватили российский военный патруль, но в этот раз «по-умному»
Примечательным является также и тот факт, что несколько дней назад американские дроны были замечены над территорией, контролируемой российскими и сирийскими военными, однако, при этом, системы ПВО не атаковали беспилотники, хотя имели на это полное право, поскольку США нарушили существующие соглашения.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Технологии
Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X
Особенно сильно пострадал производственный сектор Китая, который отвечает за производство подавляющего большинства бытовой электроники в мире.
Теннис
Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии
ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Футбол
«Зенит» обыграл грузинский «Сабуртало»
В четверг, 6 февраля, петербургский «Зенит» обыграл грузинский «Сабуртало» в товарищеском матче.
Здоровье
Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян
Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Футбол
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения
Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 6 февраля, день рождения у ее мужа.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Наука
Капля воды осветит сто светодиодных ламп: на основе капель создан уникальный генератор электричества
Специалисты Университета Гонконга создали уникальный генератор электричества на основе капель.
Биатлон
Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.