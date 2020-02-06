Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.

Общество Начальника УМВД Приморья генерала Афанасьева отправили в отставку Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник Управления МВД России по Приморью генерал-майор полиции Николай Афанасьев освобождён от занимаемой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика США намерены привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями Соединённые Штаты заинтересованы в участии Китая в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Технологии Ряд популярных приложений посоветовали удалить со смартфонов Более двух десятков приложений для Android, общее число скачиваний которых из Google Play превышает 328 миллионов, являются опасными или потенциально опасными.

Общество Путин проведёт заседание президиума Госсовета и Совета по науке Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Экономика Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций "Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.

Происшествия В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.

Армия и оружие Американские войска вновь перехватили российский военный патруль, но в этот раз «по-умному» Примечательным является также и тот факт, что несколько дней назад американские дроны были замечены над территорией, контролируемой российскими и сирийскими военными, однако, при этом, системы ПВО не атаковали беспилотники, хотя имели на это полное право, поскольку США нарушили существующие соглашения.

Спорт Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".

Политика Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Здоровье Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.