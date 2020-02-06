Политика
Вести.RuВеликобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.
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с чего всё началось
Ранее в этот же день правительство Великобритании опубликовало документ об отказе от некоторых торговых пошлин в отношении России после завершения переходного периода Brexit.Известия16:25
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Как Меган Маркл и принц Гарри устроились в Канаде
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Подзарядились: Tesla бьет рекорды финансового и авторынка
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Технологии
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Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
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Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Экономика
Счетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
Армия и оружие
Глава Генштаба России встретился с командующим НАТО в Европе
Предотвращение возможных инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон, находилось в центре внимания на встрече начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает 6 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты Америки намерены ввести новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2", пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.
Транспорт
В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»
На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
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Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Спорт
В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА
Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
Гаджеты
Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам за убийство
К 17 годам колонии строгого режима Московским областным судом приговорен брат Тельмана Исмаилова, экс-владельца Черкизовского рынка, Рафик Исмаилов, сообщает 6 февраля ИА «Интерфакс».
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».