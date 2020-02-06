с чего всё началось

Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.

Экономика Подзарядились: Tesla бьет рекорды финансового и авторынка Эйфории «быков», ставящих на рост Tesla, не помешали даже новости о том, что саудовский суверенный фонд избавился от акций компании почти на 2 миллиарда долларов.

Музыка Группа «Би-2» представила новый клип Российская группа «Би-2» выпустила клип на песню «Пекло». Композиция «Пекло» является первой в одиннадцатом альбоме группы.

Технологии Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян Samsung Electronics объяснила блокировку Smart-функции своих телевизоров в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Происшествия При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула погиб один человек Один человек погиб, еще 157 человек пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Экономика Счетная палата назвала главные проблемы российской науки В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.

Армия и оружие Глава Генштаба России встретился с командующим НАТО в Европе Предотвращение возможных инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон, находилось в центре внимания на встрече начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает 6 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.

Происшествия В Москве задержан соучастник убийства «Япончика» Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.

Политика США готовят новые санкции против «Северного потока-2» Соединенные Штаты Америки намерены ввести новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2", пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

Экономика Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).

Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Происшествия В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.