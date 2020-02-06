Политика

Вести.RuВести.RuВеликобритания отменит часть санкций в отношении России

Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России. Это случится по окончанию переходного периода после Brexit. Об этих намерениях сообщается на сайте британского правительства.
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Ранее в этот же день правительство Великобритании опубликовало
 документ об отказе от некоторых торговых пошлин в отношении России после завершения переходного периода Brexit.
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