Коронавирус
ИзвестияПремьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса. Об этом глава правительства сообщил в понедельник, 23 марта, в прямом эфире «Би-би-си».
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Происшествия
Сотруднице пищевого предприятия зажевало руку в тестомесе
Жительница Бийска получила производственную травму - ее руку зажевало в тестомесильной машине на хлебопекарном заводе.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Футбол
Моутинью предложил делать защитную маску из трусов
Португальский игрок вместе с женой показали, как за несколько секунд сделать маску из мужских трусов.A solução de João Moutinho para quando não há máscaras. pic.twitter.com / 5a8gWvD8yo — A Bola (@ abolapt) March 22, 2020В конце прошлого года Моутинью продлил контракт с "Вулверхэмптоном" до 2022 года.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева рассказала о пробах на съемках у Леонида Гайдая
Буквально на днях актриса припомнила пробы на роль Лидочки, когда ее утверждал сам Гайдай.
Игры
В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт
С 20 марта по 24 марта пользователи Steam могут бесплатно скачать игры Tomb Raider 2013 и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшая в 2014 году.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь
Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Происшествия
В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП
Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Спорт
Непомнящий обнулил еще одного китайца на турнире претендентов
Днем ранее Непомнящий «обнулил» еще одного китайца Ван Хао (1-0).
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Политика
В Италию прибыл последний российский военный самолет
В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
Кино
Мультфильм «Тролли. Мировой тур» возглавил прокат в России в выходные
Замыкает пятерку лидеров хоррор Ли Уоннелла "Человек-невидимка", сборы фильма за выходные составили 11,6 миллиона рублей (общие сборы в прокате за две недели 219,2 миллиона).
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года.
Футбол
«Крылья Советов» продлили карантин до 1 апреля
"Крылья Советов" продлили приостановку тренировок команды до 1 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Здоровье
Минздрав Чехии назвал препарат, изгоняющий коронавирус из организма
Как заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, оно потенциально помогает сократить время лечения и ускоряет выздоровление, изгоняя вирус из организма.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Здоровье
Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевших.
Наука
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Финансы
Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке
Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Здоровье
«Врач на селе должен жить лучше, чем в городе»: зачем Конституция тянет медицину в глубинку
Если бесплатность медицины вопросов уже не вызывает, то к доступности, особенно в небольших и отдаленных селах, претензий много.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.