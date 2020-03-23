Коронавирус

ВедомостиВедомостиВеликобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил в эфире BBC британский премьер-министр Борис Джонсон 23 марта. Обращаясь к гражданам страны, он призвал их «оставаться дома».
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Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии

Газета.Ru01:04

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Джонсон объявил о карантине по всей Британии

RT на русскомвчера в 17:02

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

РИА Новостивчера в 17:44

Премьер Британии объявил о введении в стране карантина

ТАССвчера в 17:27

Жителям Великобритании запретили покидать дома

Фонтанка.Рувчера в 17:22

Что случилось этой ночью: вторник, 24 марта

Интерфакс00:30
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Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписано 70 человек за сутки

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписаны 70 человек, сообщил главный врач больницы №40 Денис Проценко.
Коммерсантъ 02:19
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Здоровье

Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Известия вчера в 23:02
Футбол

Стали известны требования Семака по новому контракту с «Зенитом»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак, чей договор с клубом завершается летом 2020 года, планирует продолжить сотрудничество с сине-бело-голубыми на новых условиях.
Вести.Ru вчера в 10:23
Армия и оружие

Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию

Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.
ФАН вчера в 13:21
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

NewInform вчера в 03:31
Технологии

Структура Сбербанка и Cognitive Technologies создала полигон для беспилотной сельхозтехники

Коммерсантъ 01:00
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Финансы

Центробанк повысил курсы доллара и евро на 24 марта

Установленный ЦБ РФ курс доллара вырастет до 80,88 рубля, евро повысится до 86,71 рубля, соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
Экономика сегодня вчера в 10:01
Театры

Директор Музтеатра Станиславского о том, как опера и балет живут в условиях пандемии

Генеральный директор Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Антон Гетьман рассказал Татьяне Кузнецовой об убытках, угрозах и возможностях, которые несет в себе текущая ситуация.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Финансы

ФРС снова сразила американский рынок наповал

Американский рынок акций на старте недели не смог конструктивно отреагировать на очередные радикальные меры Федрезерва по поддержке экономики.
Finam.Ru вчера в 12:40
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:48
Здоровье

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Известия вчера в 10:42
Общество

В Петербурге на фоне коронавируса растет спрос на курьеров и водителей

Спрос на курьеров в Петербурге на фоне пандемии коронавируса вырос более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Gazeta.SPb вчера в 10:09
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Наука

Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
КП - Пермь вчера в 08:31
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Политика

Onet (Польша): очередной жертвой коронавируса станут антироссийские санкции (Onet.pl)

Россия направляет Италии помощь и одерживает пропагандистскую победу над Западом Действия России на фоне блокирования поставок медицинской продукции Германией и Чехией, а также отсутствия поддержки со стороны США, которые располагают в Италии несколькими военными базами (например, огромной авиабазой "Авиано"), стали серьезным ударом по имиджу западных структур, в том числе НАТО и ЕС.
ИноСМИ 02:18
Общество

За сутки число заражения коронавирусом на Украине увеличилось до 83

Министерство здравоохранения Украины зафиксировало 10 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.
ТАСС вчера в 17:56
Экономика

Ювелирные сети сокращают бизнес

Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Как работают Яндекс.Новости?
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