Коронавирус

ИнфоросДжонсон объявил о введении в Британии карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился ввести в стране трехнедельный карантин.
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Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

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Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
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