Коронавирус
ИнфоросДжонсон объявил о введении в Британии карантина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился ввести в стране трехнедельный карантин.
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Общество
Как коронавирус повлиял на работу московских кинотеатров и ресторанов
В Москве из-за коронавируса по-новому начали работать кинотеатры. Минкульт России рекомендовал приостановить их работу.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян
ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
Илон Маск подарил Калифорнии 1200 аппаратов для вентиляции легких
1200 аппаратов искусственной вентиляции легких получили от американского предпринимателя Илона Маска власти Калифорнии, рассказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 23 марта на пресс-конференции.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
МВД намерено депортировать содержащихся в спецучреждениях иностранцев
В Министерстве внутренних дел прорабатывают вопросы депортации иностранных граждан, которые находятся в специальных учреждениях из России на Родину, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Путешествия
Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта
В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".
Культура
Меган Маркл предложили озвучить героя в «Симпсонах»
Продюсеры мультсериала «Симпсоны» (16+) рассматривают голос герцогини Сассекской для одного из героев проекта.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Футбол
Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет
Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Армия и оружие
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Армия и оружие
Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400
Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
Финансы
Центральный банк России повысил курс доллара и евро
Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта.
Происшествия
Жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр
Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Наука