Джонсон объявил о введении в Британии карантина

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Единоборства Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Общество Илон Маск подарил Калифорнии 1200 аппаратов для вентиляции легких 1200 аппаратов искусственной вентиляции легких получили от американского предпринимателя Илона Маска власти Калифорнии, рассказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 23 марта на пресс-конференции.

Общество МВД намерено депортировать содержащихся в спецучреждениях иностранцев В Министерстве внутренних дел прорабатывают вопросы депортации иностранных граждан, которые находятся в специальных учреждениях из России на Родину, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Путешествия Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".

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Футбол Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.

Армия и оружие В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".