Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану

Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
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Британия приготовилась ударить по Ирану «Томагавками»

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Британия может атаковать Иран «Томагавками» в случае войны с США

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Британия готова ударить «Томагавками» по Ирану

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В Великобритании рассказали о готовности к удару по Ирану

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СМИ: Лондон готов поддержать США «Томагавками» в случае конфликта с Ираном

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СМИ узнали о готовности Великобритании атаковать Иран

Московский Комсомолец07:36

Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану

Lenta.ru07:07
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Общество

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Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
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Общество

Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

RT на русском 06:24
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Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Теннис

Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Вести.Ru 08:34
Политика

Новое повышение пенсионного возраста может произойти в России

По словам Миронова, повышение пенсионного возраста не принесло стране должного эффекта.
Primpress.ru вчера в 06:50
Кино

Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»

"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
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Создано кресло S-Pod, способное разгоняться до 40 километров в час

Компания из США, которой владеют китайские бизнесмены, показала до начала выставки CES 2020 свое детище – футуристического вида кресло-сигвей, способный разгоняться до 40 км/час.
Faktom вчера в 09:58
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:45
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
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Космос

Астрономы открыли туманность WR72, в которой полностью отсутствует водород

Vevby.ru 03 января в 12:52
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 03 января в 04:39
Политика

Тегеран: Иран примет итоговое решение по СВПД 5 января

Иран примет окончательное решение по следующему шагу в сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 5 января 2020 года, рассказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
News.ru 07:53
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Происшествия

В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

По данным ведомства, пожар произошел в субботу вечером в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района.
РИА Новости 08:22
Кино

Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков

Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».
iReactor 07:49
Политика

СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане

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Раскрыта дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2

Южнокорейская компания Samsung поделилась тизером, который рассекречивает дату официальной презентации смартфонов Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2. Предполагается, что тизер опубликовали случайно, так как практически сразу его удалили.
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Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
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Хоккей

Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.
Lenta.ru 09:00
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Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru вчера в 08:39
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
Общество

Россиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
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В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
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Синоптики пообещали россиянам аномальное тепло в Рождество

Местами ожидается ветер с порывами до 17 м / с. 4 января в Гидрометцентре рассказали, что причиной аномального тепла почти по всей России стал атлантический циклон.
Известия 07:02
Армия и оружие

РВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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