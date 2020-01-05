Армия и оружие
Lenta.ruВеликобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану
Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
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Компания из США, которой владеют китайские бизнесмены, показала до начала выставки CES 2020 свое детище – футуристического вида кресло-сигвей, способный разгоняться до 40 км/час.
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Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
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В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
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Кино
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков
Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».
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СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане
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Раскрыта дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2
Южнокорейская компания Samsung поделилась тизером, который рассекречивает дату официальной презентации смартфонов Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2. Предполагается, что тизер опубликовали случайно, так как практически сразу его удалили.
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Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Хоккей
Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.
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Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
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Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Общество
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Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
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Армия и оружие
РВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России.