Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану

Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
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В Великобритании рассказали о готовности к удару по Ирану

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Британия готова ударить «Томагавками» по Ирану

Комсомольская правда08:50

Британия приготовилась ударить по Ирану «Томагавками»

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Британия может атаковать Иран «Томагавками» в случае войны с США

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СМИ узнали о готовности Великобритании атаковать Иран

Московский Комсомолец07:36

Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану

Lenta.ru07:07
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Армия и оружие

Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
ФАН вчера в 19:00
Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
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Супруга онколога Павленко назвала дату и место похорон

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Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»

Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Газета.Ru 10:41
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Политика

США уведомили Ирак о ракетном ударе по Сулеймани за несколько минут

Вашингтон уведомил правительство Ирака об операции по устранению генерала иранского военного подразделения Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани за несколько минут до нанесения ракетного удара, но не получил разрешения Багдада.
Комсомольская правда 09:34
Политика

СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей были замечены в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане.
РБК 08:33
Хоккей

Ларионов: финал Россия — Канада — всегда огромный праздник для мирового хоккея

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов заявил, что для победы в финале чемпионата мира над сборной Канады каждый из игроков должен провести лучший матч в жизни.
RT на русском 07:48
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Lenta.ru 07:49
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

Газета.Ru 07:21
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
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52-летний режиссер Федор Бондарчук вместе со своей 31-летней возлюбленной Паулиной Андреевой улетел в индийский штат Гоа, который считается раем для наркоманов.
Экспресс газета 08:49
Армия и оружие

Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране

Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
News.ru 09:32
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На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Теннис

Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Вести.Ru 08:34
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Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:05
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59 человек

Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении местного комитета по делам здравоохранения.
РИА Новости 08:42
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 03 января в 01:29
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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Наука

Физики разогнали электроны на чипе

Американские физики создали ускоритель элементарных частиц, который уместился на кремниевом чипе размером несколько несколько десятков микрон.
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Политика

МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Коммерсантъ 02:00
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Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

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В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Общество

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
РБК 07:47
Политика

Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций

Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
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Приятной неожиданностью стало решение Министерства здравоохранения нашей страны о запрете использования пальмового масла для производства продуктов питания.
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В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы

В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:09
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Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
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Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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