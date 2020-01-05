Армия и оружие
Lenta.ruВеликобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану
Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
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Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
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Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
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Президент Украины Владимир Зеленский с семьей были замечены в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане.
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Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов заявил, что для победы в финале чемпионата мира над сборной Канады каждый из игроков должен провести лучший матч в жизни.
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Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
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Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
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СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
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Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59 человек
Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении местного комитета по делам здравоохранения.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Наука
Физики разогнали электроны на чипе
Американские физики создали ускоритель элементарных частиц, который уместился на кремниевом чипе размером несколько несколько десятков микрон.
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МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии
Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Общество
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Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций
Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Здоровье
В России больше не будут использовать пальмовое масло для производства продуктов
Приятной неожиданностью стало решение Министерства здравоохранения нашей страны о запрете использования пальмового масла для производства продуктов питания.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
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Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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