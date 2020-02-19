с чего всё началось

Великобритания призывает Россию прекратить отправку в Донбасс «неожиданных гуманитарных конвоев». Об этом в среду, 19 февраля, заявила постпред Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН.

Шоу-бизнес Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости Дмитрий Иванов в своем Instagram-аккаунте заявил, что у него больше нет сил бороться с "ветряными мельницами", поэтому он решил сделать официальное заявление по поводу развода с Лолитой Милявской.

Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.

Гаджеты Xiaomi проектирует «умную» защитную маску с набором сенсоров В число сенсоров войдут акселерометр, гироскоп, датчики окружающей среды и пр. Смарт-маска позволит регистрировать такие параметры, как уровень загрязнения воздуха, частота вдохов, объём вдыхаемого воздуха, общее время ношения и пр. Кроме того, устройство сможет определять, находится ли пользователь в неподвижном состоянии или перемещается.

Шоу-бизнес Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.

Общество Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.

Здоровье РФ выделяет 30 млрд рублей на препараты против ВИЧ — глава Мосгорцентра Около 30 млрд рублей выделяется на препараты против ВИЧ и СПИДа, заявил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (МГЦП) Алексей Мазус 18 января в эфире радио «Вести ФМ».

Космос В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.

Общество Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.

Общество Эвакуированные из Ухани в Тюмень россияне завершили карантин Эвакуированные из Ухани в лечебно-реабилитационный центр под Тюменью россияне и граждане СНГ прошли карантинный период, пишет RT на русском.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Политика Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.