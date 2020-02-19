Политика

ИзвестияИзвестияВеликобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Великобритания призывает Россию прекратить отправку в Донбасс «неожиданных гуманитарных конвоев». Об этом в среду, 19 февраля, заявила постпред Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН.
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с чего всё началось
«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит
 «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Телеканал 360°вчера в 20:01

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Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Взгляд.ру04:10

Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс

Телеканал 360°вчера в 20:01

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Известия03:33

Гуманитарные конвои: Великобритания выдвинула ультиматум России по Донбассу

Царьград03:19

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Интерфакс02:48

Великобритания призвала Россию прекратить отправлять «нежданные гуманитарные конвои» в Донбасс

Коммерсантъ00:59

Лондон требует прекратить гумконвои из РФ на Донбасс

ГЛАС.RU03:38
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
Общество

Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
РИА Новости вчера в 19:51
Политика

Китай лишил аккредитации троих журналистов Wall Street Journal

«Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине», — сказал Гэн Шуан.
REGNUM 03:51
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости

Дмитрий Иванов в своем Instagram-аккаунте заявил, что у него больше нет сил бороться с "ветряными мельницами", поэтому он решил сделать официальное заявление по поводу развода с Лолитой Милявской.
VSE42.RU вчера в 23:46
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Гаджеты

Xiaomi проектирует «умную» защитную маску с набором сенсоров

В число сенсоров войдут акселерометр, гироскоп, датчики окружающей среды и пр. Смарт-маска позволит регистрировать такие параметры, как уровень загрязнения воздуха, частота вдохов, объём вдыхаемого воздуха, общее время ношения и пр. Кроме того, устройство сможет определять, находится ли пользователь в неподвижном состоянии или перемещается.
3DNews 01:09
Футбол

Соболев и Дьяков попали в заявку «Спартака-2»

Sport.ru 04:43
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

ТАСС 00:29
Армия и оружие

Минобороны обвиняет США в использовании оружия против Турции в Сирии

Деловое.ТВ 03:44
Шоу-бизнес

Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына

Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
iReactor 00:12
Происшествия

Мэрию и гордуму эвакуировали из-за автомобиля с иностранными номерами

Четвертая Власть 03:25
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
РБК вчера в 16:00
Космос

NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака

Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
АМИТЕЛ 17 февраля в 03:36
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета вчера в 16:16
Гаджеты

Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro

Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
МонаВиста вчера в 04:07
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 04:21
Здоровье

РФ выделяет 30 млрд рублей на препараты против ВИЧ — глава Мосгорцентра

Около 30 млрд рублей выделяется на препараты против ВИЧ и СПИДа, заявил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (МГЦП) Алексей Мазус 18 января в эфире радио «Вести ФМ».
Красная весна вчера в 09:53
Футбол

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:09
Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Газета Оренбуржье вчера в 02:14
Биатлон

Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не отмажется от истории с допингом»

Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым.
Спорт-Экспресс 03:35
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

РИА Новости вчера в 01:26
Общество

Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Lenta.ru 01:45
Общество

Эвакуированные из Ухани в Тюмень россияне завершили карантин

Эвакуированные из Ухани в лечебно-реабилитационный центр под Тюменью россияне и граждане СНГ прошли карантинный период, пишет RT на русском.
Невские Новости вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Политика

Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.
Lenta.ru 17 февраля в 20:00
Политика

Великобритания решила фильтровать мигрантов через систему баллов

По словам британского министра внутренних дел Прити Пател, власти намерены прекратить свободное передвижение мигрантов и восстановить контроль над границами за счёт введения новой балльной системы.
REGNUM 02:08
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