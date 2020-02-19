Политика
ИзвестияВеликобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс
Великобритания призывает Россию прекратить отправку в Донбасс «неожиданных гуманитарных конвоев». Об этом в среду, 19 февраля, заявила постпред Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН.
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с чего всё началось
«Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных гуманитарных конвоев через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи», — приводит «Интерфакс — Украина» слова Пирс, которые она произнесла на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.Телеканал 360°вчера в 20:01
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Общество
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
Политика
Китай лишил аккредитации троих журналистов Wall Street Journal
«Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине», — сказал Гэн Шуан.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости
Дмитрий Иванов в своем Instagram-аккаунте заявил, что у него больше нет сил бороться с "ветряными мельницами", поэтому он решил сделать официальное заявление по поводу развода с Лолитой Милявской.
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Гаджеты
Xiaomi проектирует «умную» защитную маску с набором сенсоров
В число сенсоров войдут акселерометр, гироскоп, датчики окружающей среды и пр. Смарт-маска позволит регистрировать такие параметры, как уровень загрязнения воздуха, частота вдохов, объём вдыхаемого воздуха, общее время ношения и пр. Кроме того, устройство сможет определять, находится ли пользователь в неподвижном состоянии или перемещается.
Футбол
Соболев и Дьяков попали в заявку «Спартака-2»
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота
Шоу-бизнес
Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына
Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
Происшествия
Мэрию и гордуму эвакуировали из-за автомобиля с иностранными номерами
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Космос
NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака
Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Гаджеты
Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro
Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Здоровье
РФ выделяет 30 млрд рублей на препараты против ВИЧ — глава Мосгорцентра
Около 30 млрд рублей выделяется на препараты против ВИЧ и СПИДа, заявил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (МГЦП) Алексей Мазус 18 января в эфире радио «Вести ФМ».
Футбол
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны
19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Биатлон
Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не отмажется от истории с допингом»
Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Общество
Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС
Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Общество
Эвакуированные из Ухани в Тюмень россияне завершили карантин
Эвакуированные из Ухани в лечебно-реабилитационный центр под Тюменью россияне и граждане СНГ прошли карантинный период, пишет RT на русском.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Политика
Россия назвала условие для встречи Путина и Зеленского
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, при котором встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится.
Политика
Великобритания решила фильтровать мигрантов через систему баллов
По словам британского министра внутренних дел Прити Пател, власти намерены прекратить свободное передвижение мигрантов и восстановить контроль над границами за счёт введения новой балльной системы.