Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.

с чего всё началось

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.

Происшествия В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Космос Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.

Религия Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.

Политика В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.

Происшествия В Челябинской области школьник умер во время урока Следственные органы проводят проверку после смерти на уроке в школе города Магнитогорска Челябинской области 9-летнего мальчика, сообщило в субботу следственное управление СК РФ по региону.

Армия и оружие Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.

Энергетика США нарастили экспорт СПГ в 1,7 раза в 2019 году США нарастили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 1,7 раза в 2019 году, до 1,82 трлн кубических футов (около 51,5 млрд куб. м). Об этом говорится в материалах аналитического управления (EIA) Минэнерго США.

Здоровье Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 февраля Ситуация в России В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.

Игры Mundfish выпустила последний тизер Atomic Heart в разрешении 4K и высоком качестве Разработчики из московской студии Mundfish в описании к видео предупредили, что игра, создаваемая на движке Unreal Engine, всё ещё находится в стадии разработки: запечатлённое в трейлере качество не отражает финальную игру, а все игровые элементы могут быть изменены.

Наука Аутоиммунные антитела подавляют депрессию Исследователи заметили, что если у стрессированных мышей антитела против глутаматного рецептора проникают в мозг, то такие мыши начинают больше двигаться и симптомы депрессии у них слабее.