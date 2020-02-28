На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала на $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.

с чего всё началось

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.

Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

Политика Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".

Политика Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех» В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Общество В Липецкой области проводили Зиму Сегодня во многих районах прошли проводы Зимы. К этому веселому и любимому народом празднику, организаторы подошли с выдумкой.

Экономика Путин назвал цены на нефть приемлемыми Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.

Происшествия В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.

Политика Украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны.

Авто Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили Напомним, в прошлом году налоговый режим был облегчен для владельцев автомобилей не старше трех лет, попадающих в нижнюю категорию роскоши (от 3 млн до 5 млн руб.): для них теперь применяется только один вид повышающего коэффициента — 1,1 вместо прежних 1,3.

Общество «Триколор» отказался транслировать 30 спутниковых каналов Российский оператор спутникового ТВ «Триколор» отказался транслировать около 30 тематических телеканалов производства компании «Ред Медиа», которая входит в состав «Газпром-Медиа».