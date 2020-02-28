Экономика

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания рекордно закупила золото в России

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала на $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.
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Вести.Ru вчера в 08:34
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Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека

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В Екатеринбурге пес нашел череп мужчины, пропавшего 14 февраля

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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 08:58
Общество

В Липецкой области проводили Зиму

Сегодня во многих районах прошли проводы Зимы. К этому веселому и любимому народом празднику, организаторы подошли с выдумкой.
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Общество

Римский папа Франциск рассказал о состоянии своего здоровья

Заявление о состоянии своего здоровья сделал Папа Римский Франциск. Его слова 1 марта приводит пресс-служба Ватикана.
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Экономика

Путин назвал цены на нефть приемлемыми

Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Газета.Ru 10:46
Происшествия

В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания "Город трудовой доблести".
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Обнаружен паразитирующий вид речных раков

В Петербурге выяснили, как появляются «зомби-феминистки» среди раков.
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Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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Украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам

С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны.
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Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

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Газета.Ru 10:00
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Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман

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Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление

Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
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Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС

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Российский оператор спутникового ТВ «Триколор» отказался транслировать около 30 тематических телеканалов производства компании «Ред Медиа», которая входит в состав «Газпром-Медиа».
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Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.
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Россиянин матом обругал подростков за мат

Россиянин в кафе услышал, как подростки ругаются матом, возмутился и обматерил их. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 08:36
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Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
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