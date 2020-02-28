Экономика

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания рекордно закупила золото в России

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.
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В Словакии началось голосование на парламентских выборах

Избирательные участники на выборах депутатов нового состава Национального совета (однопалатного парламента) открылись в субботу в Словакии.
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Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.
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Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
РБК 19:09
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Валенса предложил Польше «договориться» с Россией назло Западу

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Шильдик Chevrolet мало поможет устаревшим узбекским машинам

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в американском штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.
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Футбол

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Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

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США и «Талибан» подписали мирное соглашение

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