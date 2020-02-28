Экономика
Lenta.ruВеликобритания рекордно закупила золото в России
Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.
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с чего всё началось
На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.РБКвчера в 03:59
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Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность
RT на русскомвчера в 10:24
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Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
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СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве
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Технологии
Запатентован испробованный в 2018 году способ заклейки дыры в «Союзе»
Производитель российских космических кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в корабле которой в 2018 году была обнаружена просверленная "дырка", запатентовал способ заклейки таких отверстий с помощью салфетки и клея, патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
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В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
Политика
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Общество
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Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
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Игры
Bethesda рассказала о диалогах в обновлении Fallout 76: Wastelanders
Обновление Wastelanders появится в Fallout 76 7 апреля.
Общество
Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников
В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Политика
Украинцам ужесточили правила поездок в Россию
С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Политика
Валенса предложил Польше «договориться» с Россией назло Западу
Польше необходимо примирение с Россией, уверен экс-президент европейской республики Лех Валенса.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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Думаю, смена эмблемы на Chevrolet подстегнет спрос на устаревшие модели в сравнении с тем, когда они продавались под так и не ставшим известным брендом Ravon.
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в американском штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.
Футбол
Тедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»
«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Футбол
Президент ФИФА Инфантино открыт для пересмотра правил офсайда
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что он готов рассмотреть предложения по внесению изменений в правила офсайда, чтобы помочь решить проблемы, возникшие после введения системы VAR.
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.