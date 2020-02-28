Экономика
РБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.РБК03:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль «Орск»
В Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота России «Орск», сообщает в пятницу, 28 февраля, информационное агентство Sabah.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Испытание новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые было произведено с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", который в январе осуществил пуск этой ракетой из акватории Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала.
Гаджеты
Обновление Android 10 привело к поломке смартфонов Xiaomi
Пользователи смартфонов Xiaomi Mi 8 рассказали о том, что у них после обновления Android 10 перестал грузиться рабочий стол.
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения коронавируса COVID-19 с «высокой» до «очень высокой», сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Политика
Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
Происшествия
На волосах Голунова экспертиза нашла следы наркотиков
В волосах ГОлунова были обнаружены сильнодействующие наркотические вещества кокаин, фенилпентан и мефедрон.
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Политика
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Шоу-бизнес
Волгоградка вышла в свет вместе с экс-возлюбленным Ольги Бузовой
Баскетбол
«Химки» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги
Баскетболисты подмосковных "Химок" победили французский АСВЕЛ в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Политика
Российским послам могут запретить иностранное гражданство
Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».
Общество
Россия назвала условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007 г. Рассмотрение дела началось пять лет спустя.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Общество