Экономика

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания рекордно закупила золото в России

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
РБК03:59

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Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов

Российская газета06:44

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК03:59

Россия продала Британии золото на рекордную сумму $5 млрд

RT на русском06:11

Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 млрд долларов

Московский Комсомолец05:12

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новости05:12

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомости05:09

Великобритания рекордно закупила золото в России

Lenta.ru06:23
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Общество

Женевский международный автосалон отменили из-за коронавируса

РИА Новости 06:43
Армия и оружие

Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Московский Комсомолец 03:06
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Финансы

Индекс РТС обвалился более чем на 7%

Что касается индекса Мосбиржи, то он вполне может обвалится на 4% до 2 700 пунктов, так как инвесторы только начали отыгрывать возможное распространение коронавируса за пределами Китая, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
Газета.Ru 06:45
Происшествия

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

РИА Новости вчера в 11:55
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Происшествия

Подозреваемый взял в заложники судью Приморского суда Одессы

Подозреваемый в убийстве гражданин, угрожая гранатой, взял в пятницу в заложники судью Приморского суда Одессы.
ТАСС 06:52
Происшествия

Суд арестовал ульяновского школьника, ранившего учительницу ножом

Школьник, напавший с кухонным ножом на 59-летнюю учительницу математики в Ульяновске, арестован.
Российская газета 06:43
Происшествия

Ученица скончалась в школе в Зеленограде

Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Интерфакс 06:22
Спорт

Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РИА Новости 05:51
Армия и оружие

Россия отказалась сдерживать армию Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не может запрещать сирийской армии вести боевые действия на своей территории.
Рамблер 06:41
Армия и оружие

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Военнослужащие Северного флота продолжают испытывать новейшее гиперзвуковое оружие, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, передает ТАСС.
РБК 06:42
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Турция обстреляла самолеты ВКС России и армии Сирии в Идлибе

Турецкие военные якобы используют противовоздушные зенитно-ракетные комплексы для атаки на российские и сирийские самолеты, тогда как ВКС России и ВВС Сирии отражают атаки тепловыми пушками.
RuNews24.ru вчера в 12:17
Армия и оружие

Лавров: между российскими и турецкими военными в Сирии налажен контакт

Между военными России и Турции налажен постоянный контакт по ситуации в Идлибе, заявил глава ведомства.
iReactor 05:12
Армия и оружие

Сирия возложила на Эрдогана ответственность за гибель турецких военных в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет полную ответственность за гибель своих людей в Идлибе.
ФАН 06:28
Политика

Сенатор прокомментировал оплату сотрудникам выходного дня 22 апреля

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин согласился с предложением назначить общенародное голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Газета.Ru 06:21
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
Вести.Ru 04:14
Происшествия

Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

Вести.Ru вчера в 05:35
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.
Ведомости 03:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться охраны в Канаде

Канадские власти перестанут оплачивать охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл с апреля текущего года.
Вести.Ru 05:57
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 15:08
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