Экономика

РБКРБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
РБКвчера в 03:59

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Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность

RT на русскомвчера в 10:24

Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд

Коммерсантъвчера в 07:45

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомостивчера в 05:09

Великобритания рекордно закупила золото в России

Lenta.ruвчера в 06:23

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новостивчера в 05:12

Россия увеличила продажу золота Великобритании в 12 раз

ТАССвчера в 07:23

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБКвчера в 03:59
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Экономика

В ФРС признали растущие риски для экономики США из-за коронавируса

Возможность влияния распространения коронавируса на экономику США признал руководитель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, сообщается в коммюнике распространенном 28 февраля.
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В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 14:06
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Русская модель с грудью 11-го размера прославилась в западных СМИ

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Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
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Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 26 февраля в 10:26
Шоу-бизнес

Андрей Разин ответил на критику Льва Лещенко: «Лечиться мне не надо»

Как отметил Андрей Разин, он прошел комиссию в институте имени Сербского и результаты показали, что менеджер здоров и в лечении не нуждается.
Дни24 вчера в 02:23
Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
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Ученые придумали упрощающий создание лекарств метод

Исследователи из департамента компьютерных наук Дартмутского колледжа создали программу, которая может существенно упростить процессы драг-дизайна.
Индикатор вчера в 12:50
Армия и оружие

Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Газета.Ru 00:13
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
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Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
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Истребитель F-16 уничтожил в Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С»

Avia.pro вчера в 05:21
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В Москве объявили «желтый» уровень опасности

На 27 и 28 февраля из-за мокрого снега с дождем объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
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В Швейцарии россиянку приговорили к пожизненному сроку

Россиянка была осуждена в Швейцарии на пожизненный срок по обвинению в причастности к убийству местной жительницы.
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В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»

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Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
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Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе

Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Вести.Ru вчера в 10:35
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В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Футбол

«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 14:24
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Марко ван Бастен сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и национальной команды Нидерландов Марко ван Бастен прокомментировал извечное сравнение португальского игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
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Покинувшие Идлиб мирные жители рассказали о бесчинствах боевиков

Покинуть подконтрольные боевикам населенные пункты Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор в провинции Алеппо смогли несколько десятков человек.
Известия вчера в 22:00
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Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

Газета.Ru вчера в 15:06
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
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Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:06
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