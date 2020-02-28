Экономика
Lenta.ruВеликобритания рекордно закупила золото в России
Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.РБКвчера в 03:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность
RT на русскомвчера в 10:24
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Кино
Звезды «Гарри Поттера» объединятся для нового проекта Джоан Роулинг
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Авиасообщение между Россией и Республикой Корея будет сокращено из-за угрозы распространения нового коронавируса: перевозку пассажиров будут выполнять только российская компания «Аэрофлот» и южнокорейский перевозчик Korean Air, сообщала ранее пресс-служба министерства транспорта России.
Киберспорт
Матч NAVI поставил рекорд по русскоязычным зрителям турниров по CS:GO
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Происшествия
Похищение ребенка из рук матери в Благовещенске попало на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлено похищение маленького ребенка возле одного из домов Благовещенска.
Политика
Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
Наука
Новый тип шизофрении обнаружили
Участниками международного эксперимента стали 307 пациентов с шизофренией и 364 здоровых человека не старше 45 лет.
Общество
Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Кино
Бен Аффлек перекрасил волосы в блонд для роли в фильме Ридли Скотта
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
Actualno (Болгария): 17 удивительных фактов о Второй мировой войне (Actualno.com)
5. Во время Второй мировой войны британские солдаты получали по три листа туалетной бумаги в день.
Политика
Талибы захотели провести межафганские переговоры в Москве
Талибы изъявили желание провести переговоры в Москве. Об этом рассказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Происшествия
В Магнитогорске второклассник умер во время урока
Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Транспорт
Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт
Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Футбол
Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
Космос
Космический корабль Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разорвался при испытаниях в штате Техас.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Политика
В крестном ходе в Подгорице приняли участие более 100 тыс. верующих
"В Свято-Симеоновской литии по улицам Подгорицы, которую возглавил митрополит Киевский Онуфрий, приняли участие свыше 100 тыс. верующих", - сообщили в пресс-службе.
Футбол
Зенит — Локомотив 0:0
Армия и оружие
Минобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Попавшие под обстрел сирийской армии в идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие находились в боевых порядках боевиков, сообщили в Минобороны РФ.