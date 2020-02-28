На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.

с чего всё началось

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.

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