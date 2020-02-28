Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году. Всего Россия продала золота на $5,74 млрд, что в восемь раз больше, чем в 2018 г. ($706 млн). Помимо Великобритании Россия экспортировала золото еще в 12 стран, включая Швейцарию, Китай и Казахстан.
Читать в источнике
Комментировать1,7K
с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
РБК03:59

Подробнее о событии

Великобритания рекордно закупила золото в России

Газета.Ru12:02

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК03:59

Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд

Коммерсантъ07:45

Россия увеличила продажу золота Великобритании в 12 раз

ТАСС07:23

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новости05:12

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомости05:09

Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность

RT на русском10:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Музыка

Александр Панайотов отправится на «Евровидение-2020» от России

Сусанин вчера в 03:16
Авто

Кроссоверы Genesis отправят в ремонт, потому что они путают передачи

Причина старта кампании — автомобили путают передачи и могут начать ехать назад даже в режиме «драйв».
Motor 10:06
Происшествия

В Астраханской области потерпел крушение вертолет

Коммерсантъ 12:01
Политика

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Интерфакс 09:41
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Армия и оружие

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

На оперативном совещании президент России Владимир Путин и члены Совета выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе.
Телеканал RTVI 09:07
Экономика

Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
РБК 09:51
Происшествия

В Ленобласти спасли от обморожения трёх медвежат-сирот

78.ru 03:06
Кино

Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна»

Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.
Газета.Ru 11:40
Происшествия

Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Известия 06:49
Футбол

«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
Политика

В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
РБК 12:17
Политика

Мишустин назначил нового заместителя главы Минтруда

Депутат Госдумы от Саратовской области, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина назначена на пост заместителя министра труда и соцзащиты России.
РБК 12:00
Авто

Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Газета.Ru 09:52
Армия и оружие

Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии

Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Lenta.ru 10:11
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара.
Дождь 05:35
Армия и оружие

Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы

Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
ГЛАС.RU 08:45
Финансы

Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Общество

Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни

Компания 08:55
Армия и оружие

На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

Вице-адмирал признал при этом, что ВМС Украины не имеют шансов достичь паритета с российским флотом на море.
Lenta.ru 09:50
Спорт

Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС Спорт 05:51
Космос

Космический телескоп Хаббл сфотографировал захватывающую дух галактику

Как пишет портал Scitechdaily, объект этого изображения известен как NGC 691, и может находиться на расстоянии около 120 миллионов световых лет от Земли.
ГЛАС.RU 08:50
Происшествия

В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде

Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
Российская газета 08:33
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей часовню Спаса на Крови

Газета.Ru 11:32
Происшествия

Британец с лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса в Японии

Гражданин Великобритании, который находился на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии в качестве пассажира, скончался от коронавируса COVID-2019.
Известия 08:44
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Футбол

Матч открытия Евро-2020 пройдет в Риме, несмотря на коронавирус

Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме.
Sports.ru 04:47
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное