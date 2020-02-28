Экономика

Газета.RuГазета.RuВеликобритания рекордно закупила золото в России

В 2018 году Великобритания купила у России золота всего лишь на $433 млн. За год до этого сумма покупок российского драгоценного металла составила $1,1 млрд, что почти в пять раз меньше рекордной суммы 2019 года.
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.
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ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета вчера в 07:41
Армия и оружие

Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы

Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
ГЛАС.RU 08:45
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Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Общество

«Яндекс» начал удалять ссылки на публикации про зятя Мишустина

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи часть ссылок о бизнесмене Александре Удодове — зяте премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь 11:19
Общество

«Триколор» прекращает вещание каналов «Ред Медиа» с 1 марта

Оператор платного ТВ «Триколор» с 1 марта останавливает вещание телеканалов, дистрибуцией которых занимается «Ред Медиа» («Газпром-медиа»).
Adindex.ru вчера в 11:08
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«Крылья Советов» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 09:50
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«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис 04:38
Кино

Седокова вышла в свет с латышом-баскетболистом

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Два горняка стали жертвами взрыва на шахте в ДНР

Два горняка погибли в результате взрыва на одной из шахт в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
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Развитие бокового амиотрофического склероза у мышей замедлил CRISPR

МонаВиста 26 февраля в 10:02
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В Южной Корее растет число зараженных коронавирусом

Как следует из сообщения минздрава Южной Кореи, за сутки в стране коронавирус выявлен у 334 человек. Общее число зараженных в стране - 1595.
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Политика

Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана

Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
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Армия и оружие

На Украине оценили шансы России «взять» Одессу

Вице-адмирал признал при этом, что ВМС Украины не имеют шансов достичь паритета с российским флотом на море.
Lenta.ru 09:50
Армия и оружие

Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове

Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
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Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Происшествия

Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
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