Экономика
Газета.RuВеликобритания рекордно закупила золото в России
В 2018 году Великобритания купила у России золота всего лишь на $433 млн. За год до этого сумма покупок российского драгоценного металла составила $1,1 млрд, что почти в пять раз меньше рекордной суммы 2019 года.
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с чего всё началось
На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн.РБК03:59
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