Экономика

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания рекордно закупилась золотом в России

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для Москвы такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.
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Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
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Великобритания рекордно закупилась золотом в России

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Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

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Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

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В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета.
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Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем»

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В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

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Президент Монголии помещен на карантин после визита в Китай

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Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
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