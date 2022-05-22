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Редактор The Times Суинфорд: Британия стала европейским лидером по приближению к нищете

«Банк Британии немного беспомощен, потому что 80 процентов причин инфляции — внешние шоковые причины», — пояснил Бейли.
Lenta.ru
В стране обстановка ухудшается так быстро, что рядовые британцы приходят в местный "Макдоналдс" не чтобы поесть, а чтобы погреться и помыться.
Solenka.info
Отмечается, что более 4,5 миллиона семей в Великобритании отключили режим предоплаты на своих счетах, а задолженность в среднем увеличилась на 120 фунтов.
Lenta.ru
Предпосылкой к масштабному кризису эксперты назвали решение Британии отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года.
Lenta.ru

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