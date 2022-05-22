В компанию настольным Ryzen 7000 были представлены чипсеты AMD 600-й серии и новый Socket AM5 (LGA 1718), поддерживающем процессоры с TDP до 170 Вт. Новая платформа предложит поддержку памяти DDR5 и шины PCIe 5.0 для подключения видеокарт и / или накопителей памяти.
С момента введения санкций на счетах "дочек" российских банков в Казахстане заблокировано 9,2 млрд тенге ($21,6 млн по текущему курсу), заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики Мадина Абылкасымова.