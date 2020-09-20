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Газета.Ru
Газета.Ru

Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ

Журналисты назвали такую операцию беспрецедентной. По подсчетам издания, с последней недели августа к границам РФ в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова приблизились 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании. При этом за один раз в небо поднималось по пять самолетов.В источнике
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Телеканал 360°

Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ России

Телеканал 360°06:47
Газета.Ru

Sunday Times: британские самолеты начали искать уязвимости в обороне РФ

Газета.Ru09:46
РИА Новости

Британия усилила патрулирование у границ России

РИА Новости07:47
Известия

Великобритания увеличила военное присутствие у границ России

Известия07:19
RT на русском

СМИ: ВМС и ВВС Великобритании усилили патрулирование у границ России

RT на русском09:21
Московский Комсомолец

СМИ: Британия начала у российских границ беспрецедентную операцию

Московский Комсомолец06:28
ТАСС

Times: авиация и флот Британии активизировались у границ РФ, чтобы проверить ее оборону

ТАСС06:13

Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings08:59

Массовые сообщения о проблемах с лечением от коронавируса: в минздраве заявили, что готовы разобраться в каждом отдельном случае

В министерстве здравоохранения Саратовской области отреагировали на публикацию ИА «Версия-Саратов», в которой изложены массовые жалобы жителей региона на проблемы с лечением от коронавируса.
Версия-Саратов06:02

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Лидерами гонки после первых двух часов являются два спортпрототипа заводской команды Toyota – этому не помешало даже возникшее в конце первого часа гонки подозрение на прокол, из-за чего Себастьену Буэми (который делит автомобиль с Казуки Накаджимой и Брендоном Хартли) пришлось совершить внеплановый визит в боксы.
Motorsport.com Россиявчера в 10:47