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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе

Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес. По его словам, обе страны разрабатывают наступательное космическое оружие и совершенствуют свои возможности.В источнике
С чего всё началось
Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал военное ведомство страны разработать стратегию противодействия исходящей от России угрозе британским спутникам, сообщила 24 июля The Daily Telegraph
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Известиявчера в 16:25
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Газета.Ru

Британия готова пересмотреть оборонную доктрину из-за российской угрозы

Газета.Ru03:10
ТАСС

Британские власти увидели угрозу в испытаниях российского спутника-инспектора

ТАСС18:50
Lenta.ru

Британия увидела угрозу в испытании российского космического спутника

Lenta.ru23:13
РИА Новости

В Лондоне отметили важность пересмотра обороны из-за боязни России и КНР

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РБК

В Британии заявили о важности пересмотра обороны из-за угрозы России

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РЕН ТВ

Власти Великобритании опасаются российского спутника-инспектора

РЕН ТВ17:58
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В Лондоне увидели угрозу в испытании российского космического спутника

Известиявчера в 16:25

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости01:33
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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Поправки о введении прогрессивной шкалы НДФЛ рассмотрят в сентябре

23 июля в своём обращении к населению президент РФ Владимир Путин дал поручение до 24 июля внести в российское законодательство поправки, позволяющие налоговым резидентам РФ платить НДФЛ с доходов от источников за рубежом в фиксированном размере 5 миллионов рублей в год без их декларирования.
Наша версиявчера в 04:45
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
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