Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
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Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес. По его словам, обе страны разрабатывают наступательное космическое оружие и совершенствуют свои возможности.В источнике
С чего всё началось
Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал военное ведомство страны разработать стратегию противодействия исходящей от России угрозе британским спутникам, сообщила 24 июля The Daily Telegraph
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