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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе

Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес. По его словам, обе страны разрабатывают наступательное космическое оружие и совершенствуют свои возможности.В источнике
С чего всё началось
Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал военное ведомство страны разработать стратегию противодействия исходящей от России угрозе британским спутникам, сообщила 24 июля The Daily Telegraph
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Известиявчера в 16:25
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Газета.Ru

Британия готова пересмотреть оборонную доктрину из-за российской угрозы

Газета.Ru03:10
РЕН ТВ

Власти Великобритании опасаются российского спутника-инспектора

РЕН ТВ17:58
Lenta.ru

Британия увидела угрозу в испытании российского космического спутника

Lenta.ru23:13
РИА Новости

В Лондоне отметили важность пересмотра обороны из-за боязни России и КНР

РИА Новости22:07
ТАСС

Британские власти увидели угрозу в испытаниях российского спутника-инспектора

ТАСС18:50
РБК

В Британии заявили о важности пересмотра обороны из-за угрозы России

РБК01:11
Известия

В Лондоне увидели угрозу в испытании российского космического спутника

Известиявчера в 16:25

В США в результате падения самолета на жилой дом погибли три человека

Американские власти заявили, что три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли и несколько человек получили ранения после того, как в субботу в пригороде Юты разбился небольшой самолет.
Российская газета04:25
4

Число случаев коронавируса в мире превысило 16 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, который обобщает данные федеральных и местных органов власти, а также средств массовой информации и других открытых источников, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса во всем мире превысило 16 миллионов, сообщает РИА Новости.
Профиль02:10
10

Букмекеры оценили шансы «Лестера» попасть в топ-4 по итогам сезона

Аналитики букмекерской компании Paddy Power сомневаются, что подопечным Брендана Роджерса удастся попасть в топ-4 по итогам сезона: поставить на такой исход предлагается по коэффициенту 2,5, что соответствует вероятности 40%.
Bookmaker-ratings.ru23 июля в 08:43

РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днемвчера в 11:14

Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте

Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газета23 июля в 04:10