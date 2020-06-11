Коронавирус
Lenta.ruВеликобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.
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Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
REGNUM 07:03
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Политика
Путин поздравил россиян с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Общество
Жена Зеленского заразилась коронавирусом
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун пережила удар молнии
Известная актриса Шэрон Стоун рассказала, что в детстве перенесла удар молнии.
Pravda.Ru 06:18
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика
Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Шоу-бизнес
Бородина с размахом отметила день рождения старшей дочери
Старшая дочь Бородиной Маруся недавно отметила свой 11-й день рождения.
Экономика сегодня 10 июня в 12:55
Шоу-бизнес
Елена Беркова после разрыва с мужем потеряла ребенка
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова, известная зрителям благодаря своей скандальной репутации, потеряла ребенка после разрыва с шестым супругом.
Bimru.ru 02:50
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.
iXBT.com 04:54
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM 10 июня в 10:54
Общество
Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
Происшествия
Жителя Саратовской области подозревают в погроме на сельском кладбище
Полиция в Саратовской области задержала местного жителя по подозрению в разгроме надгробий на сельском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
РИА Новости 07:18
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
Путешествия
В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян
Отдых в Крыму для всех россиян станет доступен с 1 июля. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на сайте администрации Крыма.
Известия 01:58
Здоровье
Ко Дню России в Нижнем Новгороде почти построили новую больницу
Патриоты Нижнего 04:15
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 10 июня в 14:08
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Наука
«Предсказателя» аварий ракет разработала российская студентка
Студентка «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (ПНИПУ) Ольга Соколова разработала технология, которая призвана помочь определять динамику работы ракетных двигателей на предприятиях, чтобы предсказывать аварии ракет.
МедиаПоток 05:46
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Политика
Власти США обяжут делать доклад о «поддержке расистов Россией»
Проект американского военного бюджета на 2021 год требует от американских властей отчитываться по вопросу исследования поддержки расистских группировок в США и Европе.
РЕН ТВ вчера в 17:46
Футбол
«Зенит» возобновит выплаты зарплаты тренерам и игрокам в полном объеме
Петербургский "Зенит" возобновит выплаты зарплаты тренерам и игрокам в полном объеме.
Газета.Ru 03:44
Общество
51 вахтовый дорожник заразился коронавирусом в Карелии
11 июня стало известно, что в вахтовом городке дорожных рабочих в деревне Пуйккола выявлен 51 положительный результат теста на коронавирус.
АиФ Карелия 00:42
Общество
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов на июль, сообщает «РБК». Стоимость перелетов начинается от 999 рублей.
Афиша Daily 05:09
Футбол
Виктор Кашшаи отреагировал на слова Федуна, высказавшегося про Вилкова
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможном назначении Михаила Вилкова на игру 1\2 финала КР с «Зенитом».
Vprognoze.ru вчера в 17:32
Футбол
«Ростов» не интересуется Маурисио
Пресс-служба "Ростова" опровергла слухи о том, что клуб может подписать полузащитника ПАОКа Маурисио.
Soccer.ru вчера в 14:11