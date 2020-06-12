Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

В Великобритании собираются увеличить налоги для самых богатых

Новый День02:33

В Великобритании богатые будут платить больше налогов для борьбы с COVID-19

Sputnik Армения02:09

СМИ узнали о планах властей повысить налоги для богатых граждан Британии

РБКвчера в 23:42

Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru01:36

Великобритания может повысить налоги для богатых подданных — СМИ

REGNUM00:27

Власти Великобритании рассматривают возможность повышения налогов для богатых граждан

Эхо Москвы02:04

Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых

Коммерсантъвчера в 21:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Экономика

Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов

Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов.
REGNUM вчера в 14:15
Политика

Путин присвоил двум омским силовикам звание генерал-майора

В списке российских силовиков — два омича, которые получили звание генерал-майора.
ВОмске 03:05
744
Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
79
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК вчера в 17:02
3
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
224
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
212
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,4K
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Происшествия

Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
387
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
105
Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
7
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко с детьми переезжает в Казань

Почти месяц назад футболист Дмитрий Тарасов оставил модель Анастасию Костенко и их общих дочерей — трехмесячную Еву и полуторагодовалую Милану — в Москве и отправился в Казань, где проходят тренировочные сборы его нового клуба «Рубин».
Passion.ru вчера в 14:43
Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП

РИА Новости вчера в 16:39
9
Футбол

«Форвард с хорошей техникой»: Форлан оценил игру Смолова в «Сельте»

Бывший нападающий "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан оценил выступление российского форварда Федора Смолова в испанской "Сельте".
РИА Новости 03:07
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
238
Игры

Создатели The Last of Us Part II добавили в игру фоторежим

Создатели объявили, что они добавят в игру еще несколько улучшений и исправлений ошибок.
iReactor 09 июня в 06:56
8
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1K
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
38
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
104
Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22
198
Происшествия

Посетитель бара рассказал о пьяном поведении Ефремова

Известия вчера в 22:35
1
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,4K
Происшествия

На главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива

Lenta.ru вчера в 04:09
796
Общество

«Нашествие 2020» в Тверской области отменили из-за коронавируса

Музыкальный фестиваль «Нашествие 2020» отменяется.
ГТРК Тверь вчера в 15:37
150
Общество

В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов

В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Вести.Ru 02:29
373
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
140
Общество

Capcom анонсировала Resident Evil 8

В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
CyberSport.ru вчера в 17:05
1
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала свой новый дом в Монако

Виктория опубликовала в своем микроблоге в Instagram первые кадры из нового жилья и показала, как выглядит ее терраса и кухня.
Вокруг ТВ вчера в 03:42
Здоровье

Главный врач железнодорожной больницы Барнаула умер от коронавируса

В Барнауле скончался главный врач больницы РЖД Александр Зельцман, у которого был диагностирован КОВИД-19.
Evo-rus.com 01:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное