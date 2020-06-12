Коронавирус
Lenta.ruВеликобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.
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Экономика
Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов
Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов.
REGNUM вчера в 14:15
Политика
Путин присвоил двум омским силовикам звание генерал-майора
В списке российских силовиков — два омича, которые получили звание генерал-майора.
ВОмске 03:05
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК вчера в 17:02
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко с детьми переезжает в Казань
Почти месяц назад футболист Дмитрий Тарасов оставил модель Анастасию Костенко и их общих дочерей — трехмесячную Еву и полуторагодовалую Милану — в Москве и отправился в Казань, где проходят тренировочные сборы его нового клуба «Рубин».
Passion.ru вчера в 14:43
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
РИА Новости вчера в 16:39
Футбол
«Форвард с хорошей техникой»: Форлан оценил игру Смолова в «Сельте»
Бывший нападающий "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан оценил выступление российского форварда Федора Смолова в испанской "Сельте".
РИА Новости 03:07
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Игры
Создатели The Last of Us Part II добавили в игру фоторежим
Создатели объявили, что они добавят в игру еще несколько улучшений и исправлений ошибок.
iReactor 09 июня в 06:56
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22
Происшествия
Посетитель бара рассказал о пьяном поведении Ефремова
Известия вчера в 22:35
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
На главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива
Lenta.ru вчера в 04:09
Общество
«Нашествие 2020» в Тверской области отменили из-за коронавируса
Музыкальный фестиваль «Нашествие 2020» отменяется.
ГТРК Тверь вчера в 15:37
Общество
В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов
В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Вести.Ru 02:29
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Общество
Capcom анонсировала Resident Evil 8
В рамках презентации PlayStation 5 компания Capcom анонсировала Resident Evil 8. Игра получила подзаголовок Village.
CyberSport.ru вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала свой новый дом в Монако
Виктория опубликовала в своем микроблоге в Instagram первые кадры из нового жилья и показала, как выглядит ее терраса и кухня.
Вокруг ТВ вчера в 03:42
Здоровье
Главный врач железнодорожной больницы Барнаула умер от коронавируса
В Барнауле скончался главный врач больницы РЖД Александр Зельцман, у которого был диагностирован КОВИД-19.
Evo-rus.com 01:02