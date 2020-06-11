Коронавирус
iReactorВласти Великобритании планируют повысить налоги для богатых граждан
Британское правительство может пополнить пострадавший от пандемии бюджет за счет увеличения налогов для состоятельных жителей королевства, передает РБК со ссылкой на агентство Reuters. Вспышка коронавирусной инфекции нанесла значительный урон экономической отрасли Великобритании.
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Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Анна Семенович стала ведущей на МУЗ-ТВ
Bimru.ru вчера в 04:06
Путешествия
В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян
Отдых в Крыму для всех россиян станет доступен с 1 июля. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на сайте администрации Крыма.
Известия 01:58
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
Армия и оружие
Военные США неудачно попытались помешать российскому патрулю в Сирии
Дамаск, 12 июня 2020, 11:03 — REGNUM Американские военные предприняли неудачную попытку преградить дорогу военному патрулю ВС РФ в Сирии.
REGNUM 04:03
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
ООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты государственной саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
BFM.ru 03:09
Происшествия
В России разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился вблизи села Сасыкино Рязанской области.
Lenta.ru вчера в 15:25
Политика
Российская Федерация отмечает День России
Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посещала квартиру Ефремова, когда он был на допросе
Рената Литвинова посетила квартиру актёра Михаила Ефремова в то время, когда он был на допросе. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Discover24 02:51
Авто
Новый Nissan Qashqai вышел на тесты
Компания Nissan приступила к тестам нового Nissan Qashqai.
Автоновости дня вчера в 04:47
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
Хоккей
Квартальнов: «Ак Барс» был способен дойти до финала Кубка Гагарина
Квартальнов отметил, что шансы на завоевание Кубка Гагарина были у любой команды, в том числе и у Казани.
Нева Спорт 03:03
Происшествия
В Кировской области рассказали о ситуации с COVID-19
Всего в области зафиксировано почти 2,5 тыс. случаев COVID-19. С выздоровлением из инфекционных госпиталей выписали 54 человека.
RT на русском вчера в 10:17
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Армия и оружие
Россия покажет миру «потрошитель» турецких беспилотников Bayraktar на Параде Победы
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении информационно-новостного агентства Avia.pro, во время проведения Парада победы, Россия намерена продемонстрировать всему миру сокрушительную мощь усовершенствованного комплекса "Панцирь-С" - "Панцирь-СМ".
Avia.pro вчера в 22:24
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Политика
Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу
Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рамблер вчера в 08:42