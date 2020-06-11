Коронавирус
Lenta.ruВеликобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.
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Игры
EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront
Megaobzor.com вчера в 18:06
Здоровье
Главный врач железнодорожной больницы Барнаула умер от коронавируса
В Барнауле скончался главный врач больницы РЖД Александр Зельцман, у которого был диагностирован КОВИД-19.
Evo-rus.com 01:02
Армия и оружие
Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал флота Касатонов»
Первый серийный российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 будет передан ВМФ России в июле 2020 года.
Известия вчера в 23:31
Общество
Эпидемиолог рассказал, как жара влияет на распространение коронавируса
Ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на вирусы. Сегодня жаркая погода установилась в нескольких российских областях.
Южный Федеральный 03:59
Киберспорт
Презентацию PlayStation 5 посмотрело более 7 млн человек. Это рекорд
Стала известна статистика просмотров презентации PlayStation 5. За показом консоли нового поколения на пике следило более 7,2 млн пользователей.
Чемпионат 04:04
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
Политика
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru вчера в 12:56
Хоккей
«Металлург» обменял Каменева в СКА на Прохоркина
Газета.Ru вчера в 12:35
Происшествия
За сутки выявили еще 68 случаев коронавируса в Алтайском крае
По информации оперштаба на вторник, 9 июня за сутки в Алтайском крае еще у 68 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июня в 03:36
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Здоровье
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Политика
Международный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия вчера в 21:38
Общество
В Татарстане за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки подтверждены 49 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 – 48 контактных и один завозной.
Татар-информ 04:02
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК вчера в 08:20
Общество
В Омской области отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
Футбол
ЦСКА не подпишет Вагнера Лава раньше середины июля
Как утверждает «СЭ», ЦСКА может договориться с Вагнером не раньше середины июля.
Bookmaker-ratings.ru 03:56
Общество
Во Владимирской области выявили 66 новых случаев коронавируса
По данным на 12 июня, во Владимирской области зарегистрировали 3390 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:41
Здоровье
В Кемерове заражённых Covid-19 стали помещать в перинатальный центр
В пятницу, в социальных сетях появились многочисленные жалобы на закрытие кемеровского перинатального центра.
Сибдепо 02:35
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Общество
За сутки в Красноярском крае умерли еще пять человек с коронавирусом
По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией в крае, на 12 июня у 178 человек за сутки нашли коронавирус, число всех заболевших составляет - 6 159.
Kursk.com 03:55
Киберспорт
Control выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
Разработчики из студии Remedy Entertainment объявили, что их боевик от третьего лица Control выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X. Подробностями пообещали поделиться позже.
Игромания.ру 03:39
Здоровье
Минздрав назвал опасные препараты для профилактики коронавируса
Глава ведомства Михаил Мурашко обозначил для россиян те препараты, употребление которых в целях профилактики коронавируса является крайне нежелательным и опасным.
Что происходит 01:22
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Общество
Экс-министр инфраструктуры Украины рассказал об обысках в его доме
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к нему домой и проводят обыски.
RT на русском 02:56
Происшествия
Ефремов прислал на похороны погибшего в ДТП мужчины два венка
Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек, прислал на его похороны два траурных венка.
Известия вчера в 11:21
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центральный персонаж знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник вчера в 19:55