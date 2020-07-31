Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее высказывание.

с чего всё началось

Британское министерство обороны продолжает считать Россию «значительной угрозой», которую необходимо отслеживать. Об этом говорится в документе ведомства, где приводятся соответствующие слова государственного министра по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди.

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