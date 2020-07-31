Политика
Вечерняя МоскваВеликобритания вновь назвала Россию «значительной угрозой»
Британское министерство обороны продолжает считать Россию «значительной угрозой», которую необходимо отслеживать. Об этом говорится в документе ведомства, где приводятся соответствующие слова государственного министра по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди.
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с чего всё началось
Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее высказывание.RT на русскомвчера в 23:32
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Великобритания вновь назвала Россию угрозой из-за новых кораблей в составе российского флота
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Коммерсантъ вчера в 18:25
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