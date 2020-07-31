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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Великобритания вновь назвала Россию «значительной угрозой»

Британское министерство обороны продолжает считать Россию «значительной угрозой», которую необходимо отслеживать. Об этом говорится в документе ведомства, где приводятся соответствующие слова государственного министра по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Британии вновь назвали Россию «значительной угрозой»

Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее высказывание.
RT на русском23:32
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Великобритания вновь назвала Россию угрозой из-за новых кораблей в составе российского флота

Комсомольская правда04:52
Известия

В Британии вновь назвали Россию «значительной угрозой»

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РИА Новости

Британия назвала Россию значительной угрозой

РИА Новости02:38
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В Госдуме оценили заявление британского министра об «угрозе» России

RT на русском03:33
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Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»

REGNUM01:25
Газета.Ru

В Госдуме прокомментировали заявление британского министра об «угрозе» РФ

Газета.Ru04:15
Царьград

Россия вошла в число главных приоритетов Великобритании - заявление Минобороны

Царьград00:35
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«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Lenta.ru07:03
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Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru08:06
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Объявлять холодную войну Америке — а зачем? Китай никуда не спешит

Хотя бы потому, что не только Китай, а весь мир ждет исхода ноябрьских президентских выборов в США, пытаясь угадать, что после них будет: демократы, республиканцы или гражданская война и прочий развал на почве непризнания результатов выборов.
РИА Новости01:00
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