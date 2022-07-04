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Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки

Великобритания 5 июля введет новые санкции против Белоруссии, в том числе запретит импорт железа и стали из республики, говорится
 в сообщении МИД Британии, опубликованном на сайте правительства.
РБК
Великобритания введет запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, а также запретит поставлять в республику продукты нефтепереработки и предметы роскоши, следует из заявления на сайте британского правительства.
Ведомости
В частности, будет установлен запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс", включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки.
ПРАЙМ
Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
РИА Новости

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