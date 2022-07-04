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Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки

Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки, говорится
 в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
РИА Новости
Лондон запретит экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки, ряда передовых технологий, которые используются в квантовых вычислениях, а также предметов роскоши, в том числе британских произведений искусства и дизайнерских сумок.
РБК
Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Белоруссии, поскольку режим Лукашенко продолжает активно содействовать незаконному вторжению Путина, — сказано в сообщении.
News.ru
Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
РИА Новости

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Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки
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