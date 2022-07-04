Лондон запретит экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки, ряда передовых технологий, которые используются в квантовых вычислениях, а также предметов роскоши, в том числе британских произведений искусства и дизайнерских сумок.
Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Белоруссии, поскольку режим Лукашенко продолжает активно содействовать незаконному вторжению Путина, — сказано в сообщении.
По словам собеседницы издания, до 2024 года в стране действует переходный период — для каждого года выхода на пенсию установлено определённое количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов.
Дефицит "голубого топлива" в Европе может спровоцировать "битву за распределение" газа среди европейских стран, об этом, как передает газета Die Welt, заявил в интервью изданию NOZ лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.