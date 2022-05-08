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Великобритания ввела 35-процентные пошлины на платину и палладий из России

Великобритания объявила новые санкции против России и Белоруссии из-за событий на Украине, сообщила
 пресс-служба департамента международной торговли Соединенного Королевства.
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"Теперь экспортно-импортные санкции будут распространяться на товары общей стоимостью свыше 4 млрд фунтов стерлингов, что будет в значительной мере подрывать военные задачи Путина", – говорится в заявлении главы британского Минфина Риши Сунака.
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После новых санкций ограничения будут распространяться на 96% товаров, ввозившихся в Великобританию из России (без учета золота и энергоносителей), и 60% британского экспорта в Россию.
Взгляд.ру
Под частичным или полным запретом находится 60% британского экспорта.
РИА Новости

Подробнее о событии

Великобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФ
Интерфакс18:34
Великобритания ввела новый пакет санкций против России
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Великобритания увеличивает пошлины на палладий и платину из России
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Великобритания ввела 35-процентные пошлины на платину и палладий из России
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Британия вводит повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии
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