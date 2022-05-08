Lenta.ruВеликобритания ввела 35-процентные пошлины на платину и палладий из РоссииВеликобритания объявила новые санкции против России и Белоруссии из-за событий на Украине, сообщила пресс-служба департамента международной торговли Соединенного Королевства.Ямал-Медиа"Теперь экспортно-импортные санкции будут распространяться на товары общей стоимостью свыше 4 млрд фунтов стерлингов, что будет в значительной мере подрывать военные задачи Путина", – говорится в заявлении главы британского Минфина Риши Сунака.Москва 24После новых санкций ограничения будут распространяться на 96% товаров, ввозившихся в Великобританию из России (без учета золота и энергоносителей), и 60% британского экспорта в Россию.Взгляд.руПод частичным или полным запретом находится 60% британского экспорта.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВВечерняя МоскваИА Красная ВеснаПодробнее о событииВеликобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФИнтерфакс18:34Великобритания ввела новый пакет санкций против РоссииРИА Новости18:31Британия объявила о новых ограничениях на импорт из РоссииРБК17:53Великобритания увеличивает пошлины на палладий и платину из РоссииКоммерсантъ18:06Великобритания ввела 35-процентные пошлины на платину и палладий из РоссииLenta.ru18:03Британия вводит повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и БелоруссииRT на русском17:58Британия ввела 35-процентные пошлины на российскую платину и палладийТАСС18:07Показать ещёОценить304Поделиться